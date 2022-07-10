MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 17:41

Ünlü isimlerin dikkat çeken Kurban Bayramı mesajları

Birbirinden ünlü isimleri Kurban Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesapları üzerinden bayram kutlama paylaşımları yayınladı. İşte, Ünlü isimlerin dikkat çeken Kurban Bayramı mesajları

MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 17:41
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Ünlü isimlerin dikkat çeken Kurban Bayramı mesajları


Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış yüzleri, Kurban Bayramı vesilesiyle peş peşe mesajlar yayınladılar. Bazı ünlüler, hayranlarının bayramlarını normal mesajlarıyla kutlarken, bazı ünlülerin eğlenceli mesajları dikkat çekti..

Ünlülerin bayram mesajları

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Pelin Karahan

Pelin Karahan

"Herkese mutlu bayramlaaaarrrr"



Engin Akyürek

Engin Akyürek

"İyi Bayramlar"

Doğa Rutkay Kamal

Doğa Rutkay Kamal

"İyi bayramlarınız olsun"

Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit

"Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."

Hadise

Hadise 

Sibel Can

Sibel Can

Selin Şekerci

Selin Şekerci

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

"Herkese iyi bayramlar bonusu"

Ali Biçim

Ali Biçim

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı

"Sevdiklerinizi daha çok sevdiğiniz bir bayram olsun"

Emre Altuğ

Emre Altuğ

"Herkese sağlık,huzur,mutluluk diliyoruz.İyi bayramlaaaarrr"

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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