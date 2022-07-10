Ünlü isimlerin dikkat çeken Kurban Bayramı mesajları







Ünlülerin bayram mesajları





Kenan Doğulu





Pelin Karahan







Engin Akyürek

Doğa Rutkay Kamal

Hülya Koçyiğit

Hadise





Sibel Can





Selin Şekerci





Berfu Yenenler

Ali Biçim





Serdar Ortaç





Soner Sarıkabadayı

Emre Altuğ

Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış yüzleri, Kurban Bayramı vesilesiyle peş peşe mesajlar yayınladılar. Bazı ünlüler, hayranlarının bayramlarını normal mesajlarıyla kutlarken, bazı ünlülerin eğlenceli mesajları dikkat çekti.."Herkese mutlu bayramlaaaarrrr""İyi Bayramlar""İyi bayramlarınız olsun""Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.""Herkese iyi bayramlar bonusu""Sevdiklerinizi daha çok sevdiğiniz bir bayram olsun""Herkese sağlık,huzur,mutluluk diliyoruz.İyi bayramlaaaarrr"