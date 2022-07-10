Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış yüzleri, Kurban Bayramı vesilesiyle peş peşe mesajlar yayınladılar. Bazı ünlüler, hayranlarının bayramlarını normal mesajlarıyla kutlarken, bazı ünlülerin eğlenceli mesajları dikkat çekti..
MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 17:41
Ünlü isimlerin dikkat çeken Kurban Bayramı mesajları
Birbirinden ünlü isimleri Kurban Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesapları üzerinden bayram kutlama paylaşımları yayınladı. İşte, Ünlü isimlerin dikkat çeken Kurban Bayramı mesajları
MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 17:41