Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu







TAM 14 SAAT OTURDU







Ata Demirer girdiği mekanlarda uzun süre oturarak rekor kırmaya devam ediyor. Vakit geçirdiği mekanlarda oldukça uzun süre oturan Ata Demirer, kendi rekorunu kırdı. Daha önce aynı mekanda 8 ve 13 saat oturarak rekor kıran ünlü komedyen kendi rekoruna imza attı.Cihangir'de bir mekana saat 11.00 civarında giriş yapan Ata Demirer, tek başına geldiği mekanda iki güzel kadın ile buluştu. Geldiği mekandan saat 01.30 civarında ayrılan komedyen yeni bir rekora imza attı. Daha önce 8 saat ve 13 saat boyunca aynı mekanda oturması ile gündemde yer edinen ünlü isim bu kez 14 saat boyunca oturarak yeni rekorunu kayda geçirdi. Mekandan çıkarken görüntülenen Ata Demirer alkolü fazla kaçırınca düşmemek için korkuluklardan yardım alarak yürüdü.