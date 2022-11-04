Ata Demirer girdiği mekanlarda uzun süre oturarak rekor kırmaya devam ediyor. Vakit geçirdiği mekanlarda oldukça uzun süre oturan Ata Demirer, kendi rekorunu kırdı. Daha önce aynı mekanda 8 ve 13 saat oturarak rekor kıran ünlü komedyen kendi rekoruna imza attı.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:40
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Esprileri ile kendisine hayran bırakan ünlü komedyen Ata Demirer rekora imza attı. İki güzel ile birlikte bir mekanda oturan Demirer, tam 14 saat boyunca aynı mekanda oturarak kendi rekorunu kırdı.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:40
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