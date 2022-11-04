MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:40

Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu

Esprileri ile kendisine hayran bırakan ünlü komedyen Ata Demirer rekora imza attı. İki güzel ile birlikte bir mekanda oturan Demirer, tam 14 saat boyunca aynı mekanda oturarak kendi rekorunu kırdı.

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:40
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Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu


Ata Demirer girdiği mekanlarda uzun süre oturarak rekor kırmaya devam ediyor. Vakit geçirdiği mekanlarda oldukça uzun süre oturan Ata Demirer, kendi rekorunu kırdı. Daha önce aynı mekanda 8 ve 13 saat oturarak rekor kıran ünlü komedyen kendi rekoruna imza attı.

TAM 14 SAAT OTURDU

Cihangir'de bir mekana saat 11.00 civarında giriş yapan Ata Demirer, tek başına geldiği mekanda iki güzel kadın ile buluştu. Geldiği mekandan saat 01.30 civarında ayrılan komedyen yeni bir rekora imza attı. Daha önce 8 saat ve 13 saat boyunca aynı mekanda oturması ile gündemde yer edinen ünlü isim bu kez 14 saat boyunca oturarak yeni rekorunu kayda geçirdi. Mekandan çıkarken görüntülenen Ata Demirer alkolü fazla kaçırınca düşmemek için korkuluklardan yardım alarak yürüdü.



Ata Demirer Rekor

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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