Geçtiğimiz yıl iş insan Mehmet Dinçerler ile kısa süreli bir evlilik süreci geçiren Hadise adı sık sık başkaları ile gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Hasan Can kaya ile adı aşk iddialarına karışmıştı ünlü komedyen ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaparken ünlü şarkıcı konu hakkında sessizliğini korumuştu.
MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 16:30
Ünlü komedyenin Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ünlü komedyenden iddialara yanıt geldi
Ünlü komedyen Hasancan kaya adı aşk iddialarına karıştığı şarkıcı Hadise ile ilgili iddiaları ilk kez yanıtladı…
MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 16:30
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