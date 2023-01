Ünlü komedyenin Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ünlü komedyenden iddialara yanıt geldi

İlk açıklama komedyenden geldi







Geçtiğimiz yıl iş insan Mehmet Dinçerler ile kısa süreli bir evlilik süreci geçiren Hadise adı sık sık başkaları ile gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Hasan Can kaya ile adı aşk iddialarına karışmıştı ünlü komedyen ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaparken ünlü şarkıcı konu hakkında sessizliğini korumuştu.Aşk iddiaları hakkında ilk açıklama ünlü komedyenden geldi. Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmemelerine rağmen ünlü komedyenin şarkıcının doğum günü pozunu beğenmesi iddiaları güçlendirmişti. Hasan Can Kaya kendisine ait olan Konuşanlar programının yönetmeni Sultan San ile yaklaşık 2 yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Katıldığı bir tören sonrası görüntülenen Hasan Can Kaya aşk iddialarına yanıt verdi. ‘Haberler doğru değil. Nereden nasıl çıktı hiç bir fikrim yok. Bekarım böyle bir şey olsa gizlemem. Ama iddialara jet hızıyla yanıt verdiğim için ben bile acaba gerçek mi sandım.’ Diyerek yaptığı açıklamayla herkesi güldürdü.