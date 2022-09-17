Ünlü kuaför İstanbul’da saç ektirdi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Hair of İstanbul'da operasyon geçiren Zili, “Saç ekimi önemli bir işlem, bu konuyla alakalı çok araştırma yaptım ve en doğru yolu buldum” dedi.

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan ve Hairbysam adlı kuaför salonuyla Londra'da faaliyeterini sürdüren ünlü kuaför Samet Zili, daha gür saçlara sahip olabilmek için saç ektirdi. Geçtiğimiz günlerde Londra'dan İstanbul'a gelen Zili, operasyon için Hair of İstanbul'u tercih etti.

“İleri teknikleri uyguluyorlar”

Veysel Mehmet Akdemir ve Fatih Mehmet Akdemir kardeşlerin CEO olduğu Hair of İstanbul'daki işlem sırasında ve sonrasında hiçbir ağrı hissetmediğini belirten Samet Zili, operasyondan memnun kaldığını söyleyerek, “Dünyadaki gelişmiş sağlık merkezlerinin saç ekiminde kullandıkları ileri teknikleri uyguluyorlar. Teknolojiyi yakından takip ediyorlar. İşlem öncesinde de, sonrasında da hastalarıyla iyi bir iletişim kuruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye sağlık alanında 1 numara”