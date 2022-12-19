Ünlü manken canlı yayında eşini gömdü







Göreceğine inanıp mesaj atıyorum







Güzel manken Ebru Şancı Tv8 ekranlarında yayınlanan 2.ci Sayfa programına katıldı. Samimi itiraflarda bulundu. Futbolcu eşi Alparslan Öztürk ile ilgili söyledikleri sunucuları şoke etti. Yaptığı paylaşımlar ve sözler ile sık sık gündem olan Ebru Şancı bu sefer canlı yayında eşiyle ilgili hem güldüren hem şaşırtan itiraflarda bulundu.Güzel manken Ebru Şancı sık sık sosyal medyada gündem olan isimlerden. Eşi Alparslan Öztürk ile mutlu bir evliliği olan Ebru Şancı eşinin sakız çiğnemesinden nefret ettiğini dile getirdi. Eşinin taklidini yaparak stüdyoyu kahkahalara boğan Ebru Şancı eşinin maçlarda bile sakız çiğnediğini bundan rahatsız olduğu için eşi maçtayken ‘o kadar rahatsız oluyorum ki mesaj atıyorum at o sakızı diye sanki görecek’ diyerek samimi itiraflarda bulundu. Eşinin sakız çiğnemesini taklit ederek herkesi kahkahalara boğan Ebru Şancı ‘çok kötü çiğniyor keşke çiğnemese’ diyerek gülerek sitem etti. Ebru Şancı’nın eşini taklit ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.