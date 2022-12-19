Güzel manken Ebru Şancı Tv8 ekranlarında yayınlanan 2.ci Sayfa programına katıldı. Samimi itiraflarda bulundu. Futbolcu eşi Alparslan Öztürk ile ilgili söyledikleri sunucuları şoke etti. Yaptığı paylaşımlar ve sözler ile sık sık gündem olan Ebru Şancı bu sefer canlı yayında eşiyle ilgili hem güldüren hem şaşırtan itiraflarda bulundu.
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 18:32
Ünlü manken canlı yayında eşini gömdü
Ebru Şancı futbolcu eşi Alparslan Öztürk için katıldığı programda öyle şeyler söyledi ki sunucular şoke oldu…
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 18:32
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