Ünlü markalara binlerce lira dökmeyin! O sorunun tek çözümü sirke: 10 damlasının derman olmadığı dert yok!







ELMA SİRKESİNİN MUCİZEVİ YARARLARI







Saç, cilt ve vücut bakımları için ünlü markalarının ürünlerine binlerce lira harcanırken bunlara gerek kalmadan herkesin evinde olan o ürün sayesinde bütün ürünlerle vedalaşabilirsiniz. PH dengesinde önemli rol oynayan elma sirkesi saç, cilt ve daha nice bakım aşamalarında etkili rol oynuyor. Kolay ve doğal birçok yöntem yer alırken hepsinin başında ise sirke geliyor. İşte elma sirkesinin faydaları haberimizde yer almaktadır.-Saçlarda yaşanan yıpranmalara karşılık olarak saçların yıkanmasından sonra bir bardak ılık suya elma sirkesi karıştırılarak 2 dakika bekletilerek durulanır.-Gözenekleri sıkıştırma özelliğinden ötürü kirler temizlenir. Yüz yıkandıktan sonra pamuk yardımıyla cildinize elma sirkesi sürebilirsiniz.-Banyo sonrasında koltuk altına pamuk yardımıyla sirke sürülürken deodorantın etkisini görebilirsiniz. -Ayakların kötü kokmasına engel olur. -Varis oluşumunda pamuk yardımıyla o bölgeye masaj yapılır. -Güneş yanıklarına iyi gelir. -Uçuklarda sirke uygulanması önlem olarak alınır. -Banyo yapılan suya 1 bardak eklendiğinde vücuttaki toksinlerin giderilmesine yardımcı olur.