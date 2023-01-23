SAĞLIK
23 Ocak 2023 - 22:00

Ünlü markalara binlerce lira dökmeyin! O sorunun tek çözümü sirke: 10 damlasının derman olmadığı dert yok!

Türk mutfağında asla eksik olmayan o ürünün öyle bir yararları var ki görenler inanamadı. Bakım malzemeleri fazlasıyla yüklü miktar olurken gün geçtikçe gelen zamlar sonrasında bakımlarından ödün verenler için kolay ve maliyetsiz yöntem geldi. İşte elma sirkesinin saça ve cilde yararları haberimizde.

SAĞLIK
23 Ocak 2023 - 22:00
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Ünlü markalara binlerce lira dökmeyin! O sorunun tek çözümü sirke: 10 damlasının derman olmadığı dert yok!
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Saç, cilt ve vücut bakımları için ünlü markalarının ürünlerine binlerce lira harcanırken bunlara gerek kalmadan herkesin evinde olan o ürün sayesinde bütün ürünlerle vedalaşabilirsiniz. PH dengesinde önemli rol oynayan elma sirkesi saç, cilt ve daha nice bakım aşamalarında etkili rol oynuyor. Kolay ve doğal birçok yöntem yer alırken hepsinin başında ise sirke geliyor. İşte elma sirkesinin faydaları haberimizde yer almaktadır.

ELMA SİRKESİNİN MUCİZEVİ YARARLARI

-Saçlarda yaşanan yıpranmalara karşılık olarak saçların yıkanmasından sonra bir bardak ılık suya elma sirkesi karıştırılarak 2 dakika bekletilerek durulanır.



-Gözenekleri sıkıştırma özelliğinden ötürü kirler temizlenir. Yüz yıkandıktan sonra pamuk yardımıyla cildinize elma sirkesi sürebilirsiniz.

elma sirkesi faydaları

-Banyo sonrasında koltuk altına pamuk yardımıyla sirke sürülürken deodorantın etkisini görebilirsiniz.

-Ayakların kötü kokmasına engel olur.

-Varis oluşumunda pamuk yardımıyla o bölgeye masaj yapılır.

-Güneş yanıklarına iyi gelir.

-Uçuklarda sirke uygulanması önlem olarak alınır.

-Banyo yapılan suya 1 bardak eklendiğinde vücuttaki toksinlerin giderilmesine yardımcı olur.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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