Cemiyetin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar bazen yaptığı işlerle bazende sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiriyor. Eda Taşpınar’ın son paylaşımı ise büyük tepkilere sebep oldu. Cami içerisinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar gelen tepkilere dayanamayıp paylaşımı kaldırdı.
MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:31
Ünlü modacı camide olay yaratan pozlar paylaştı gelen tepkilere dayanamadı
Ünlü modacı Eda Taşpınar sosyal medya hesabında cami de büyük tepki toplayacak bir paylaşım yaptı…
MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:31
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