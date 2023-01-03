MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:31

Ünlü modacı camide olay yaratan pozlar paylaştı gelen tepkilere dayanamadı

Ünlü modacı Eda Taşpınar sosyal medya hesabında cami de büyük tepki toplayacak bir paylaşım yaptı…

MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:31
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Ünlü modacı camide olay yaratan pozlar paylaştı gelen tepkilere dayanamadı


Cemiyetin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar bazen yaptığı işlerle bazende sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiriyor. Eda Taşpınar’ın son paylaşımı ise büyük tepkilere sebep oldu. Cami içerisinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar gelen tepkilere dayanamayıp paylaşımı kaldırdı. Eda Taşpınar

Yeni yıl mesajı 

Eda Taşpınar son paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu. Camide verdiği pozları ‘mutlu yılları sevgililerim’ notuyla paylaşan Taşpınar gelen tepkilerin ardından bir kaç saat içinde yaptığı paylaşımı kaldırdı. Ancak ünlü simanın paylaşımı kaldırması bir işe yaramadı. Tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile büyük tartışma yaratan Taşpınar tepkilere karşı sessizliğini korudu. İşte tartışmalara sebep olan o fotoğraf.Eda Taşpınar



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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