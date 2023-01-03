Ünlü modacı camide olay yaratan pozlar paylaştı gelen tepkilere dayanamadı







Yeni yıl mesajı







Cemiyetin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar bazen yaptığı işlerle bazende sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiriyor. Eda Taşpınar’ın son paylaşımı ise büyük tepkilere sebep oldu. Cami içerisinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar gelen tepkilere dayanamayıp paylaşımı kaldırdı.Eda Taşpınar son paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu. Camide verdiği pozları ‘mutlu yılları sevgililerim’ notuyla paylaşan Taşpınar gelen tepkilerin ardından bir kaç saat içinde yaptığı paylaşımı kaldırdı. Ancak ünlü simanın paylaşımı kaldırması bir işe yaramadı. Tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile büyük tartışma yaratan Taşpınar tepkilere karşı sessizliğini korudu. İşte tartışmalara sebep olan o fotoğraf.