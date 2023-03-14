Ünlü modacının oğluna ifşa şoku: Saraç ailesinin başı müstehcen videolar ile dertte!













"NİŞANLINA GÖNDERİRİM" TEHDİDİ

Türkiye'nin en ünlü modacıları arasında yer alan Faruk Saraç'ın nişanlı olan oğlu Orhun Faruk Saraç, eski sevgilisiyle gizlice çektiği müstehcen fotoğraf ve videolar nedeniyle şantaja uğradı. Genç iş insanı "Maddi kazanç için bana şantaj yapılıyor" dedi ve soluğu savcılıkta aldı. Olay 6 Mart'ta yaşandı. Sabah saatlerinde yurtdışında kayıtlı bir numara, Orhun Faruk Saraç'ın müstehcen görüntülerin yer aldığı bir videoyu anne Berna Ökten'in telefonuna gönderdi. 2011-2015 yılları arasında birlikte yaşadığı kız arkadaşıyla yatak odasında çekilmiş müstehcen videolar ve fotoğraflar, Saraç ailesini şoka uğrattı.Berna Ökten'in telefonuna gelen mesajda Berna oğluna söyle benimle buradan iletişime geçsin yoksa nişanlısından bir tane daha gönderirim" şeklinde ifadeler yer aldı. Fotoğrafı gören iş adamı, kız arkadaşını aradı ve fotoğrafla ilgili bilgi verdi. Kız arkadaşı, aynı fotoğrafın kendisine de geldiğini ve aynı anda hem tehdit hem de hakarete uğradığını anlattı. Orhun Faruk Saraç, yaşadığı şokun ardından sacvılığa giderek eski kız arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.Savcılara yapılan bir başvuru, videoyu kimin çektiğini tespit edemediklerini söyledi. Bu sırada annesine mesaj gönderen Berna Etken, videoyu yaymaya devam edeceğini ifade etti. Dilekçede, eski kız arkadaşıyla geçmişte de benzer olayların yaşandığı, müstehcen videoların çeşitli sosyal medya hesaplarında ve öğrenci gruplarında da görüldüğü, eski kız arkadaşının herhangi bir şikayetinin olmadığı belirtildi. Dilekçede ayrıca bir erişim bloğu istendi. Orhun Faruk Saraç, eski sevgilisinin yıllar önce kendisini şikayet etmesi üzerine açılan davada cezalandırıldığını, o dönemde kendisine şantaj yapanların kendisinden maddi çıkar sağladıklarını anlattı. Yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı başlattı.