MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 00:04

Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne'nın serveti ortaya çıktı

Ünlü model Cara Delevingne, servetiyle ağızları açık bıraktı. Hem oyunculuk hem de modellik yapan Cara Delevingne’ın günlük kazancı ortaya çıktı. İşte ünlü modelin toplam serveti…

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 00:04
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Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne’nın serveti ortaya çıktı


Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz dolduran ünlü model Cara Delevingne’ın günlük kazancını duyanlar çok şaşırdı. Günlük kazancı ile birlikte toplam serveti de ortaya çıkan ünlü mankenin kazancını duyanların gözleri yuvalarından çıktı. İşte ünlü modelin toplam serveti…

CARA DELEVİNGNE’IN GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR?

Hem oyuncu hem de model alan Cara Delevingne, günlük 30.000 sterlin kazanıyor. Bu tutar yaklaşık 700.000 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzelliği ile sık sık gündemde yer alan ünlü model şimdilerde günlük kazancı ile gündemde yerini aldı.



İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne, 2009 yılında üniversiteyi tamamladı. Daha sonra Burberry, YSL ve Chanel gibi markaların ekran yüzü olan ünlü model kariyerine oyunculuk sektörüne yöneltti. Selena Gomez ile birlikte rol aldığı Only Murders In The Building dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü model aynı zamanda Harvey White Properites isimli ajansın modelidir.

cara develigne serveti

GÜNLÜK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Geçtiğimiz aylarda çekilen görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen Cara Delevingne, uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Şimdilerde kazancı ile gündemde yer alan ünlü modelin günlük kazancını duyanlar da şok geçirdi. Cara Delevingne, günlük 700.000 TL kazanıyor.

cara develigne günlük kazancı

TOPLAM SERVETİ 45.7 MİLYON STERLİN

İngiliz basınında yer alan haberlerde doğrultusunda ünlü modelin bir günde 30000 sterlin kazandığı ortaya çıkarken toplam servetinin de 45.7 milyon sterlin olduğu açıklandı. TL olarak bakıldığında günlük kazancının 676 bin TL, toplam servetinin ise 1 milyar 30 bin TL olduğu belli oldu.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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