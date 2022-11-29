Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne’nın serveti ortaya çıktı

Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz dolduran ünlü model Cara Delevingne’ın günlük kazancını duyanlar çok şaşırdı. Günlük kazancı ile birlikte toplam serveti de ortaya çıkan ünlü mankenin kazancını duyanların gözleri yuvalarından çıktı. İşte ünlü modelin toplam serveti…
CARA DELEVİNGNE’IN GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR?Hem oyuncu hem de model alan Cara Delevingne, günlük 30.000 sterlin kazanıyor. Bu tutar yaklaşık 700.000 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzelliği ile sık sık gündemde yer alan ünlü model şimdilerde günlük kazancı ile gündemde yerini aldı.
İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne, 2009 yılında üniversiteyi tamamladı. Daha sonra Burberry, YSL ve Chanel gibi markaların ekran yüzü olan ünlü model kariyerine oyunculuk sektörüne yöneltti. Selena Gomez ile birlikte rol aldığı Only Murders In The Building dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü model aynı zamanda Harvey White Properites isimli ajansın modelidir.