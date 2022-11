Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne’nın serveti ortaya çıktı

CARA DELEVİNGNE’IN GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR?











Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz dolduran ünlü model Cara Delevingne’ın günlük kazancını duyanlar çok şaşırdı. Günlük kazancı ile birlikte toplam serveti de ortaya çıkan ünlü mankenin kazancını duyanların gözleri yuvalarından çıktı. İşte ünlü modelin toplam serveti…Hem oyuncu hem de model alan Cara Delevingne, günlük 30.000 sterlin kazanıyor. Bu tutar yaklaşık 700.000 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzelliği ile sık sık gündemde yer alan ünlü model şimdilerde günlük kazancı ile gündemde yerini aldı.İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne, 2009 yılında üniversiteyi tamamladı. Daha sonra Burberry, YSL ve Chanel gibi markaların ekran yüzü olan ünlü model kariyerine oyunculuk sektörüne yöneltti. Selena Gomez ile birlikte rol aldığı Only Murders In The Building dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü model aynı zamanda Harvey White Properites isimli ajansın modelidir.Geçtiğimiz aylarda çekilen görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen Cara Delevingne, uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Şimdilerde kazancı ile gündemde yer alan ünlü modelin günlük kazancını duyanlar da şok geçirdi. Cara Delevingne, günlük 700.000 TL kazanıyor.İngiliz basınında yer alan haberlerde doğrultusunda ünlü modelin bir günde 30000 sterlin kazandığı ortaya çıkarken toplam servetinin de 45.7 milyon sterlin olduğu açıklandı. TL olarak bakıldığında günlük kazancının 676 bin TL, toplam servetinin ise 1 milyar 30 bin TL olduğu belli oldu.