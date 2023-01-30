MAGAZİN
30 Ocak 2023 - 11:34

Ünlü oyuncu 54 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti!

24 adlı dizinin yıldızı Annie Wersching hayatını kaybetti.

MAGAZİN
30 Ocak 2023 - 11:34
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Ünlü oyuncu 54 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti!
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Hollywood yıldızına veda ediyor.

Ünlü oyuncu 54 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti!

24 adlı televizyon dizisinde FBI ajanı Renee Walker’a hayat vererek canlandırarak ününe ün katan Annie Wersching, 45 yaşında kanserden hayatını kaybetti.



Kötü haberi Wersching’in menajeri verdi. 2020 yılından bu yana kanserle mücadele eden ünlü oyuncu uzun yıllardır kanserle mücadele ediyordu. Ünlü oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada kanser türünün çeşidi hakkında bilgilendirme yapılmadı.

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Yaşamını kaybeden oyuncu Wersching, yun dünyasına son yıllarda damga vuran Last of Us’ta Tess karakterini seslendiriyordu. Oyunun yaratıcılarından olan Neil Druckmann yaptığı açıklamada “Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle” ifadelerini kullandı.

The Vampire Diaries, Star Trek: Enterprise, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda oynayan Annie Wersching’in üç çocuğu vardı.

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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