Ünlü oyuncu 54 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti!







Hollywood yıldızına veda ediyor.24 adlı televizyon dizisinde FBI ajanı Renee Walker’a hayat vererek canlandırarak ününe ün katan Annie Wersching, 45 yaşında kanserden hayatını kaybetti.Kötü haberi Wersching’in menajeri verdi. 2020 yılından bu yana kanserle mücadele eden ünlü oyuncu uzun yıllardır kanserle mücadele ediyordu. Ünlü oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada kanser türünün çeşidi hakkında bilgilendirme yapılmadı.Yaşamını kaybeden oyuncu Wersching, yun dünyasına son yıllarda damga vuran Last of Us’ta Tess karakterini seslendiriyordu. Oyunun yaratıcılarından olan Neil Druckmann yaptığı açıklamada “Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle” ifadelerini kullandı. The Vampire Diaries, Star Trek: Enterprise, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda oynayan Annie Wersching’in üç çocuğu vardı.