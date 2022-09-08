Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesinden üzücü haber!













Yaşanan olay sabah saati sularında Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşandı. Evinde bakıcısıyla beraber yaşayan Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca kendini asarak hayatına son verdi. Bu sırada Akçe Sürmeli’yi ağaca asılı halde bulan bakıcısı olay yerine hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa bir süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda Akçe Sürmeli’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akçe Sürmeli’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.