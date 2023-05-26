





ÜNLÜ OYUNCU BORNOZLA POZ VERDİ







Ünlü oyuncu bornoz giydi poz verdi! Burcu Binici adeta yerli Marilyn Monroe! O pozlarına beğeni yağdı. Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit'in abisi Fuat'ın ölümü duyuruldu ve bu sahne izleyicilerin duygusal bir tepki vermesine yol açtı. Sosyal medyada da büyük bir etki yarattı. Bu olayın ardından Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat'ın arkadaşları için yaptığı özel jest de konuşulmaya başlandı. Fuat'ın kendi cenazesi için bir ölüm ilanı yayınlandığı belirtildi. İşte detaylar...Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle büyük bir reyting başarısı elde etti. Fuat ve Asuman'ın yaşadığı bir kaza sonucunda Fuat'ın ölümü dizinin önemli bir olayı oldu. Bu olay dizinin sosyal medyada uzun süre konuşulmasına neden oldu. İşte diğer ayrıntılar...Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterine hayat veren Doğukan Polat, bu akşam yayınlanacak olan cenaze sahnesi için set ekibine lokma gönderdi. Geçtiğimiz bölümde trafik kazasında hayatını kaybeden Fuat'ın cenaze töreni için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda çekim yapılmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterine hayat veren Doğukan Polat, uzun saatler çalışan ekibi için bir jest yaparak bir hayır lokmacısıyla anlaşarak lokma ikramında bulundu. Bu jest, çekim sırasında duygulanan ekip tarafından takdirle karşılandı ve "Doğukan, kendi cenazesine lokma gönderen ilk kişi oldu" şeklinde yorumlandı.