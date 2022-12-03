Ünlü oyuncu Burcu Kara’dan güzel haber geldi

Bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu Burcu Kara yönetmen eşi Fırat Parlak ile oğlu Ali Çınar’ı gözlerden uzak sakin bir şekilde büyütüyordu. Güzel oyuncudan güzel haber geldi ikinci bebeğini kucağına aldığını ve sağlıklı olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Adı Can
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında ilişkisini evlilikle taçlandıran Burcu Kara ilk oğlu Ali Çınar’dan sonra ikinci oğlunu kucağına almanın mutluğunu yaşıyor. Can adını verdiği oğlunun fotoğrafını sosyal medyada ‘Can’ımız geldi’ sözleriyle sevdikleriyle paylaştı.