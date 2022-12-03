MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 14:32

Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan güzel haber geldi

Burcu Kara güzel haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 14:32
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Ünlü oyuncu Burcu Kara’dan güzel haber geldi


Bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu Burcu Kara yönetmen eşi Fırat Parlak ile oğlu Ali Çınar’ı gözlerden uzak sakin bir şekilde büyütüyordu. Güzel oyuncudan güzel haber geldi ikinci bebeğini kucağına aldığını ve sağlıklı olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu.Burcu Kara

Adı Can



Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında ilişkisini evlilikle taçlandıran Burcu Kara ilk oğlu Ali Çınar’dan sonra ikinci oğlunu kucağına almanın mutluğunu yaşıyor. Can adını verdiği oğlunun fotoğrafını sosyal medyada ‘Can’ımız geldi’ sözleriyle sevdikleriyle paylaştı. Burcu Kara

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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