Ünlü oyuncu Can Yaman'dan tepki toplayan hareket! İtalya'ya taşınmıştı: Sonunda onu da değiştirdi!













Sosyal medyada gündem olan bir iddiaya göre, yıllardır İtalya'da yaşayan ve Türkiye'den ayrılan ünlü oyuncu Can Yaman'ın din değiştirdiği söyleniyor. 'Erkenci Kuş' dizisi ile İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yaman'ın Hristiyanlık dinine geçtiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin henüz Can Yaman'dan bir açıklama gelmedi. Bu iddiaların doğru olup olmadığı konusu hakkında tartışmalar devam ediyor.