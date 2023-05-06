Sosyal medyada gündem olan bir iddiaya göre, yıllardır İtalya'da yaşayan ve Türkiye'den ayrılan ünlü oyuncu Can Yaman'ın din değiştirdiği söyleniyor. 'Erkenci Kuş' dizisi ile İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yaman'ın Hristiyanlık dinine geçtiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin henüz Can Yaman'dan bir açıklama gelmedi. Bu iddiaların doğru olup olmadığı konusu hakkında tartışmalar devam ediyor.
MAGAZİN
06 Mayıs 2023 - 15:05
Ünlü oyuncu Can Yaman'dan tepki toplayan hareket! İtalya'ya taşınmıştı: Sonunda onu da değiştirdi!
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir iddiaya göre, Türkiye'nin sevilen oyuncusu Can Yaman İtalya'da yaşadığı süre boyunca İslam dinini seçti. Haber, ünlü oyuncunun Türkiye'yi terk etmesinden beri gündemi meşgul ediyor. Ancak Can Yaman hakkında resmi bir açıklama yapılmadığı için iddialar şimdilik spekülasyonlarla sınırlı kalıyor.
MAGAZİN
06 Mayıs 2023 - 15:05