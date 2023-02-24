Ünlü oyuncu Engin Akyürek kahreden haberi duyurdu! O isim hayatını kaybetti!

Ünlü isimlerin bir arada bulunduğu ve herkesin yakın arkadaşı olan Köknar Tezay’dan yıkıcı bir haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele etmeye çalışan Köknar Tezay, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dizi sektörünün bir numaralı yüzlerinden birisi olan Tezay’ın ölümü ise sanat camiasını derin bir yasa boğdu.
Tezay’ı Ünlü İsimler Uğurladı
55 yaşında kanserden dolayı hayata gözlerini kapatan Köknar Tezay’ın cenazesinde Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimler de bulundu. Leyla Tanlar, Bige Önel ve Tolga Sarıtaş’ında aralarında bulunmuş olduğu bu cenaze töreninde sevdikleri gözyaşları ile onu uğurladı. Aynı zamanda Engin Akyürek sosyal medya hesabından ona ‘’Güle güle Köknar’’ yazarak acısını dile getirdi. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Köknar için Fenerbahçe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ünlü isimler de birbirlerine sarılarak dostlarının acısını hafifletmeye çalıştı.