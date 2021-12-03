MAGAZİN
03 Aralık 2021 - 14:58

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Yeni ekranlara gelen Sana Söz adlı dizide rol alan ve Ömer Komiser karakterin hayat veren Erkan Petekkaya’dan böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

MAGAZİN
03 Aralık 2021 - 14:58
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Türkiye’nin sevilen oyuncularından ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğinde yaşanan sorun nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.




Televizyonlarda yeni ekranlara gelen ‘Sana Söz’ dizisinde bir komiseri canlandıran başarılı oyuncunun böbrek ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.



AMELİYAT OLMUŞTU 
Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce böbreklerle alakalı ameliyat olduğu öğrenildi
 
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