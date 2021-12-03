Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı













Türkiye’nin sevilen oyuncularından ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğinde yaşanan sorun nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.Televizyonlarda yeni ekranlara gelen ‘Sana Söz’ dizisinde bir komiseri canlandıran başarılı oyuncunun böbrek ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce böbreklerle alakalı ameliyat olduğu öğrenildi