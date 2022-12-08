Ünlü oyuncu Ezgi Mola’ya taciz şoku













Yeniden karşımda

Duruşma ileri bir tarihe alındı

Son olarak ekranlara Erşan Kuneri dizisiyle gelen başarılı oyuncu Ezgi Mola bir süredir cinsel istismar suçuyla yargılanan uzman çavuş Musa Orhan ile olan mahkemesi yüzünden gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu yine mahkemelik oldu ancak bu sefer ki sebebi uzun süredir yaşadığı bir taciz olayı oldu. Bir süredir kimliği belirsiz bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Ezgi Mola’nın verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi.Ünlü oyuncu tanımadığı şahıs tarafından uzun süredir tacize maruz kalması sebebiyle şikayetçi olduğu Kemal K. isimli şahıs ile mahkemelik oldu. Duruşmada ifade veren ünlü oyuncu yaşadığı olayı ‘ Sahnelediğim oyun sonrasına kulise geldi, hayranım olduğunu düşünerek selam verdim ve devam ettim. Sergilediğim oyunun bir başka gösteriminde yine geldi. Sahne arkasına geldi, beni tanıyormuş gibi yapıp konuşmakta ısrarcı oldu. Arkadaşlarımla oyun çıkışında otururken tekrar yanıma geldi. Baş başa konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmeyip arkadaşlarımla oradan uzaklaşmak istedim ısrarcı tavırları devam etti. Yanımdaki arkadaşlarım beni oradan uzaklaştırıp araca bindirdi. Tanımadığım şahıs bu durum karşısında saldırgan tavırlar gösterdi. Bu davranışı sebebiyle şahıs daha önce yargılandı ve suçlu bulundu.’ Diyerek ifade verdi.İfadesinin devamında ünlü oyuncu yaşadığı korku dolu anları anlatırken; ‘ Uzun zaman sonra yeniden karşıma çıktı. Pandeminin ardından yeniden oyun sahnelemeye başladık. Bir oyun çıkışı yine peşime takıldı. Asansöre bineceğim sıra arkamda birinin olduğunu fark ettim. Arkamı döndüğümde gördüğüm kişi aynıydı. Panik oldum ve korktum. Bana korkmamı söyledi. Bunu yapamacağını nasıl peşimden gelmeye çalıştığını sordum ve bağırıp güvenliği çağırdım. Bana engel olmaya çalışarak benimle yalnız kalmak istediğini söyledi. Bu işin sonu kötü olacak görürsün diyerek beni tehdit etti. Aradan bir süre geçti ve beni polis aradı bu şahsın beni şikayet ettiğini söylediler. Konuyu sordum kendisinin telefonuna girdiğimi iddia etmiş. Dayanamadım kim bu adam diyerek sosyal medya da arattım profilini bulup mesaj kutusunu açtığımda sanki benimle konuşuyormuş gibi mesajlar göndermiş. Şok oldum. Bana peşimi bırak artık, çık hayatımdan şeklinde mesajlar göndermiş. Neyse bu konu takipsizlikle sonuçlandı. Ancak benim bir hayran deyip empati kurup iyi niyet gösterdiğim bu şahsın davranışları artık taciz olayına döndü. Bu sebeple kendimi savunmak için hukuki yollara başvurdum’ diyerek ifadesini sonlandırdı.Ünlü oyuncunun ifadesinin ardından sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı çıkarıldı. Sanık hazırlanan iddianameye göre 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.