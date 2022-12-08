MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 22:31

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya taciz şoku

Ezgi Mola yaşadığı dehşeti korku içinde anlattı…

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 22:31
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ünlü oyuncu Ezgi Mola’ya taciz şoku


Son olarak ekranlara Erşan Kuneri dizisiyle gelen başarılı oyuncu Ezgi Mola bir süredir cinsel istismar suçuyla yargılanan uzman çavuş Musa Orhan ile olan mahkemesi yüzünden gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu yine mahkemelik oldu ancak bu sefer ki sebebi uzun süredir yaşadığı bir taciz olayı oldu. Bir süredir kimliği belirsiz bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Ezgi Mola’nın verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi. Ezgi Mola

Hayranım sanıp önemsememiştim



Ünlü oyuncu tanımadığı şahıs tarafından uzun süredir tacize maruz kalması sebebiyle şikayetçi olduğu Kemal K. isimli şahıs ile mahkemelik oldu. Duruşmada ifade veren ünlü oyuncu yaşadığı olayı ‘ Sahnelediğim oyun sonrasına kulise geldi, hayranım olduğunu düşünerek selam verdim ve devam ettim. Sergilediğim oyunun bir başka gösteriminde yine geldi. Sahne arkasına geldi, beni tanıyormuş gibi yapıp konuşmakta ısrarcı oldu. Arkadaşlarımla oyun çıkışında otururken tekrar yanıma geldi. Baş başa konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmeyip arkadaşlarımla oradan uzaklaşmak istedim ısrarcı tavırları devam etti. Yanımdaki arkadaşlarım beni oradan uzaklaştırıp araca bindirdi. Tanımadığım şahıs bu durum karşısında saldırgan tavırlar gösterdi. Bu davranışı sebebiyle şahıs daha önce yargılandı ve suçlu bulundu.’ Diyerek ifade verdi. Ezgi Mola

Yeniden karşımda 

İfadesinin devamında ünlü oyuncu yaşadığı korku dolu anları anlatırken; ‘ Uzun zaman sonra yeniden karşıma çıktı. Pandeminin ardından yeniden oyun sahnelemeye başladık. Bir oyun çıkışı yine peşime takıldı. Asansöre bineceğim sıra arkamda birinin olduğunu fark ettim. Arkamı döndüğümde gördüğüm kişi aynıydı. Panik oldum ve korktum. Bana korkmamı söyledi. Bunu yapamacağını nasıl peşimden gelmeye çalıştığını sordum ve bağırıp güvenliği çağırdım. Bana engel olmaya çalışarak benimle yalnız kalmak istediğini söyledi. Bu işin sonu kötü olacak görürsün diyerek beni tehdit etti. Aradan bir süre geçti ve beni polis aradı bu şahsın beni şikayet ettiğini söylediler. Konuyu sordum kendisinin telefonuna girdiğimi iddia etmiş. Dayanamadım kim bu adam diyerek sosyal medya da arattım profilini bulup mesaj kutusunu açtığımda sanki benimle konuşuyormuş gibi mesajlar göndermiş. Şok oldum. Bana peşimi bırak artık, çık hayatımdan şeklinde mesajlar göndermiş. Neyse bu konu takipsizlikle sonuçlandı. Ancak benim bir hayran deyip empati kurup iyi niyet gösterdiğim bu şahsın davranışları artık taciz olayına döndü. Bu sebeple kendimi savunmak için hukuki yollara başvurdum’ diyerek ifadesini sonlandırdı. Ezgi Mola

Duruşma ileri bir tarihe alındı 

Ünlü oyuncunun ifadesinin ardından sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı çıkarıldı. Sanık hazırlanan iddianameye göre 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
İngiltere prensi Harry’den kraliyet ailesine ağır suçlama
İngiltere prensi Harry’den kraliyet ailesine ağır suçlama
Miray Daner’e eleştiri yağmuru
Miray Daner’e eleştiri yağmuru
Birce Akalay’dan aşk itirafı
Birce Akalay’dan aşk itirafı
Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem’i sinirlendiren soru
Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem’i sinirlendiren soru
Müge Boz’dan kızım kime benziyor sorusu
Müge Boz’dan kızım kime benziyor sorusu
Petek Dinçöz’ün göğüs yaşı kafaları karıştırdı
Petek Dinçöz’ün göğüs yaşı kafaları karıştırdı
2022'de Goggle'de en çok neler arandı? Yılın arama trend listesi açıklandı: Türkiye'de en çok aranan kelime Dolar/TL!
2022'de Goggle'de en çok neler arandı? Yılın arama trend listesi açıklandı:...
Sigarada 4 markaya 4 lira birden zam! Fiyatlar yılbaşından önce değişecek..
Sigarada 4 markaya 4 lira birden zam! Fiyatlar yılbaşından önce değişecek..
Bunu yaptıysanız geri dönüşü asla yok: SGK geçmiş ödemeleri tahsil ediyor!
Bunu yaptıysanız geri dönüşü asla yok: SGK geçmiş ödemeleri tahsil...
TBMM gündemi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini tartıştı! İBB, Yusuf Ziya Gümüşel'in kurduğu Hiranur Vakfı'nın kapısına mühür vurdu..
TBMM gündemi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini tartıştı! İBB,...
Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz göndermesi
Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz göndermesi
Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Pınar Deniz’e destek geldi
Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan...
Tuba Büyüküstün kızlarını da alıp ülkeyi terk etti
Tuba Büyüküstün kızlarını da alıp ülkeyi terk etti
Johnny Depp’e eski eşten yeniden dava geliyor
Johnny Depp’e eski eşten yeniden dava geliyor
Özge Özpirinç’çi habersizce projeden çıkarıldı
Özge Özpirinç’çi habersizce projeden çıkarıldı