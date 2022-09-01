Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan hayranlarını endişelendiren paylaşım!

İlk olarak Aşk-ı Memnu dizinde canlandırdığı Nihal karakteriyle hafızlara kazınan ve daha sonra çok başarılı projelerde boy göstererek iyi performanslar sergileyen ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yeni dizisi için bakır rengine boyattığı saçlarını yenide doğal rengine çevirdiği anları takipçileri ile paylaşmıştı. Güzel oyuncu şimdi de Instagram hesabından bir gönderi paylaştı ve bir takım sağlık sorunları yaşadığını söyledi.
Meslektaşı Ali Atay ile mutlu evliliğini devam ettiren güzel oyuncu Hazal Kaya, son günlerde imaj değişikliği ile ilgili konuşuluyordu. Hazal Kaya, bir süredir paylaşım yapmadığı yönünde kendisine gelen yorumlar karşısında sessizliğini bozdu ve sağlık sorunları yaşadığı için bir süredir herkesten uzak kaldığını söyledi. Kaya'nın bu paylaşımı ise hem sevenlerini hem de hayranlarını meraklandırdı.