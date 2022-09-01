MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:34

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan hayranlarını endişelendiren paylaşım!

Ali Atay ile mutlu bir evlilik yaşayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabı üzerinden hayranlarını endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Sağlık sorunları yaşadığını belirten Kaya'nın paylaşım detayları merak konusu oldu.

MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:34
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan hayranlarını endişelendiren paylaşım!


İlk olarak Aşk-ı Memnu dizinde canlandırdığı Nihal karakteriyle hafızlara kazınan ve daha sonra çok başarılı projelerde boy göstererek iyi performanslar sergileyen ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yeni dizisi için bakır rengine boyattığı saçlarını yenide doğal rengine çevirdiği anları takipçileri ile paylaşmıştı. Güzel oyuncu şimdi de Instagram hesabından bir gönderi paylaştı ve bir takım sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Hazal Kaya



Meslektaşı Ali Atay ile mutlu evliliğini devam ettiren güzel oyuncu Hazal Kaya, son günlerde imaj değişikliği ile ilgili konuşuluyordu. Hazal Kaya, bir süredir paylaşım yapmadığı yönünde kendisine gelen yorumlar karşısında sessizliğini bozdu ve sağlık sorunları yaşadığı için bir süredir herkesten uzak kaldığını söyledi. Kaya'nın bu paylaşımı ise hem sevenlerini hem de hayranlarını meraklandırdı.

Hazal Kaya

"Nasıl açtım arayı ama?"

Hazal Kaya, Instagram hesabının story bölümünden bir fotoğrafını paylaşarak, üzerine neden bir süredir ortalıklarda görünmediğinden bahsetti. Fiziksel olarak aşırı zorlandığı bir dönemde olduğundan bahseden Hazal kaya, olan biteni sonra anlatacağını belirterek 'Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu.' ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın Instagram paylaşımı...

Hazal Kaya'nın Instagram paylaşımı...

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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