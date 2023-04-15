Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'a mafya şoku! Eşi suç örgütü yöneticiliğinden aranıyor..













ÖRGÜT LİDERİ ÜNLÜ OYUNCUNUN EŞİ ÇIKTI!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir dönem ekranlarda yer alan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı dizide Gizem karakteriyle ekrana gelen oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın sesiz sedasız evlendiği eşi Serdar Sertçelik'in yöneticiliğini yaptığı belirlenen bir örgüte baskın düzenledi. Söz konusu örgütün eğlence arenasında çöktüğü, valelik adına kaçak işler yaptığı söyleniyor.Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin il genelinde faaliyet gösterdikleri belirlenen suç çetelerine yönelik yürütülen soruşturmada, suç çetelerinin büyük gruplar halinde eğlence mekanlarına giderek olaylar çıkardıkları ve bastıkları mekanları kurşunlayarak işletmelerin sahiplerini sindirmeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca bir suç çetesinin mekan görevlileri ve güvenlik görevlilerinin işlerine el koyduğu ortaya çıktı. Eğlence yerlerinde ruhsatsız ve sigortasız çalıştırılan kişilerden yılda 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Söz konusu mekanlarda valelik hizmeti yapan bir örgüt üyesinin, mekana araçlarıyla gelen müşterilerden para talep ettiği, parayı vermek istemeyen müşterileri dövdüğü ve şantaj yaptığı ortaya çıktı. Valeler otomobillerden değerli eşya ve nakit para çalarak ve çok sayıda vatandaş bu durumda mağdur olduğu da yapılan tespitler arasında yer aldı. Bu nedenle birçok eğlence tesisi bu şekilde suç örgütlerine devredilmiş, eğlence tesisi sahiplerinin de tesislerini suç örgütlerine devrettikleri tespit edilmiştir.TV ekranlarında yayınlanan 'Gelsin Hayat Bildiğin Gibi' adlı dizide oynayan Nilsu Berfin Aktaş'ın sessiz sedasız evlendiği Serdar Serçerik'in el konulan yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçan bir suç yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Fethi K. liderliğinde Serdar Sertçelik ile birlikte Kanber K. liderliğindeki valelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 38 adres, 37 ev ve 1 işyerinde suç çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. . Operasyonda 33 zanlı yakalanarak tutuklanırken, Serdar Sertçelik ve bir kişinin de yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.