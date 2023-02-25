Ünlü oyuncu Özge Borak'tan kötü haber! Entübe edildi... Sosyal medyadan duyurdular!













YOĞUN BAKIMDA VE ENTÜBE EDİLDİ

Özge Borak, 10 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2002 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlamış ve o zamandan beri pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. En çok tanındığı projeler arasında "Baba Ocağı", "Aşk ve Ceza", "Suskunlar" ve "İkinci Şans" gibi yapımlar yer almaktadır. Ayrıca, 2017 yılında "Kaygı" adlı kısa filmdeki performansı ile Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Özge Borak bir süredir ekranda görünmese de, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla acı haberi duyurdu. Babaannesinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, duygusal bir mesaj yayınladı. Özge Borak, sık sık sosyal medyayı kullanan isimlerden biri olduğu için babaannesiyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Özge Borak, üzücü bir haberle sevenlerini üzdü. Babaannesinin yoğun bakımda olduğunu ve dün entübe edildiğini paylaşan Borak, mesajında yakınlarına teşekkür ederken ailece beklediklerini ifade etti. "Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan soran herkese hem teşekkür etmek, hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun! Eksik olmayın!" sözleriyle de destek isteyen ünlü oyuncu, duygusal bir mesaj yayınladı.