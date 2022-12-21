Ünlü oyuncu Pakize Suda vefat etti

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Suda’ nın cenazesinin cuma günü defnedileceği bilgisine ulaşıldı. Kısa süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda' dan hayranlarına acı haber geldi. Vefat haberini Pakize Suda' nın yeğeni Dilara Elagözlü duyurdu. Yeğeni yaptığı açıklamada, bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir diyerek vefat haberini duyurdu. Cenazenin 23 Aralık Cuma günü Muğla’ da toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı. 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğan Pakize Suda, Girit kökenli bir aileden gelmekteydi. İzmir Kız Lisesi’ni bitiren Suda, 1969'da 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege Güzeli seçilmiş, sonra da şarkıcılık yapmaya başlamıştı. Bazı filmlerde yan rollerde oynayan Pakize Suda çeşitli tv programların da sunuculuğunu yapmıştı.

