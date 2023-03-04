GÜNDEM
04 Mart 2023 - 14:25

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'e öyle bir yanıt verdi ki: Ortalık buz kesti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamayla altı liderin buluştuğu masadan ayrıldıklarını belirtti. Akşener, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seslenerek, "Bu masa artık aday adaylarının tartışılabildiği bir platform haline gelmiş durumda. Bu nedenle İYİ Parti olarak masadan ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamalarının ardından televizyon sunucusu Selçuk Yöntem, tepki göstererek bu durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.

GÜNDEM
04 Mart 2023 - 14:25
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Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'e öyle bir yanıt verdi ki: Ortalık buz kesti
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamayla altı liderin buluştuğu masadan ayrıldıklarını belirtti. Akşener, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seslenerek, "Bu masa artık aday adaylarının tartışılabildiği bir platform haline gelmiş durumda. Bu nedenle İYİ Parti olarak masadan ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamalarının ardından televizyon sunucusu Selçuk Yöntem, tepki göstererek bu durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa açıklaması gündemde büyük yankı uyandırdı. Akşener'in açıklamaları, siyasi kulislerde ve medyada tartışma konusu haline geldi. Bazı siyasi analistler, Akşener'in bu hamlesinin İYİ Parti için bir risk oluşturabileceğini düşünürken, bazıları ise parti liderinin cesur adımının takdire şayan olduğunu ifade ettiler.



Meral Akşener'in açıklamaları sonrası CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmaları da yeniden gündeme geldi. Bazı CHP'li yetkililer, Akşener'in aday önerisine karşı çıktılar ve CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini savundular. İYİ Parti cephesinden ise Akşener'e destek mesajları geldi.

Öte yandan, Selçuk Yöntem'in Akşener'in açıklamalarına yönelik tepkisi de dikkat çekti. Yöntem, "Bu açıklamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum." diyerek Akşener'i eleştirdi. Ancak, Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla birlikte, Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği konuşuluyor.

YÖNTEM, PAYLAŞIMINDA ŞUNLARI İFADELERİ KULLANDI;

"Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz..Pes."

siyaset

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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