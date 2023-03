Ünlü oyuncu sevenlerini yıktı! Henüz 61 yaşındaydı: Acı haber geldi

TOM SİZEMORE KİMDİR?







BİR DÖNEM TACİZ OLAYLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Oynadığı filmlerde tanınan ünlü oyuncu Tom Sizemore, geçirdiği beyin anevrizması sebebiyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu rol aldığı pek çok film ile tanınıyordu. Tom Sizemore kimdir? Hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...Tom Sizemore'un ölüm haberini, menajeri Charles Lego duyurdu. Konuşmasında Lego, "Sadece bir müşteriyi değil; aynı zamanda harika bir dost ve akıl hocasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Lego, Sizemore'un kibar, samimi ve cömert bir insan olduğunu vurguladı. Tom Sizemore, 61 yaşında evinde geçirdiği beyin anevrizması sebebiyle Kaliforniya'daki St. Joseph's Hospital Burbank'ta hayatını kaybetti. Tom Sizemore, kariyeri boyunca “Natural Born Killers”, “Strange Days”, “Devil in a Blue Dress”, “Heat”, “Enemy of the State”, “Black Hawk Down” ve “Pearl Harbor” gibi yapımlarda rol aldı.Tom Sizemore, geçmişinde aile içi şiddet ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Bir dönem uyuşturucunun pençesine düşen Sizemore, daha sonrasında bu bağımlılığıyla savaşarak bir kitap çıkardı.