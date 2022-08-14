Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek öldü!

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde arkadaşlarının yanına giden ve onlarla birlikte alkol alan Süreyya Gürsel Evren, sabaha karşı 3. kat balkonundan aşağı düştü. Sabah saat 08.00 sularında ilçeye bağlı Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gürsel'in cansız bedeni çevre sakinleri tarafından yerde kanlar içinde yatarken bulundu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in düşme anında hayatını kaybettiğini belirlerken olay yeri inceme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte oyuncunun cansız bedeni ambulansa alınarak adli tıp morguna kaldırıldı.