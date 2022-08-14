GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 14:25

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek öldü!

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe'de misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, oyuncunun şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başladı.

GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 14:25
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Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek öldü!


TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde arkadaşlarının yanına giden ve onlarla birlikte alkol alan Süreyya Gürsel Evren, sabaha karşı 3. kat balkonundan aşağı düştü. Sabah saat 08.00 sularında ilçeye bağlı Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gürsel'in cansız bedeni çevre sakinleri tarafından yerde kanlar içinde yatarken bulundu.



Süreyya Gürsel Evren

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in düşme anında hayatını kaybettiğini belirlerken olay yeri inceme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte oyuncunun cansız bedeni ambulansa alınarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Süreyya Gürsel Evren'in arkadaşlarının ifadesine başvuruldu

İstanbul Sancaktepe'de bulunan sitedeki bir apartmanın önünde cesedi bulunan Süreyya Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili bir inceleme başlatan polis ekipleri, oyuncunun misafirliğe gittiği evdeki arkadaşlarının ifadesini aldı.

Gürsel'in akşamı birlikte geçirdiği arkadaşları, Süreyya Gürsel Evren'in kendilerine geldikten sonra bir süre alkol aldıklarını ve sonra uyumaya geçtiklerini, daha sonrasında ise polislerin kendilerini bu olay nedeniyle uyandırdıklarını söylediler.

Detaylı bir soruşturma başlatan polis, Evren'in ölümüyle ilgili başlattığı çalışmalarda oyuncunun alkolün etkisi ile balkona çıktığını ve dengesini kaybederek yüksekten düşüp ölmüş olabileceği üzerinde durmaya başladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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