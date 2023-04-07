Ünlü oyuncudan acı haber! Yangında feci şekilde öldüler: Baş sağlığı mesajı yağdı







O İSMİN ACI GÜNÜ







Sosyal medya üzerinden duyuru yapan ve büyük kitleler tarafından takip edilen ünlü oyuncu yakınlarını kaybetti. Sevenleri acı gününü paylaşırken olayın detayları herkesi daha çok üzdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sosyal medyadan ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş acı gününü sevenleriyle paylaştı. Aktaş tarafından paylaşılan habere göre Bartın Dallıca Köyü'nde çıkan yangın sonrasında babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını acı şekilde kaybetti. Köyde üç katlı binada çıkan yangını fark eden çevre insanı sağlık ekiplerini ve itfaiyeyi çağırdı.Uzmanların olay yerine gelmesi sonrasında yangın söndürüldü ancak binanın ikinci katında oturan Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Şehsuvar Aktaş'ın acı gününü sevenleri paylaşırken otopsi işlemlerinin yapılması için cenazeler Bartın Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.