YAŞAM
07 Nisan 2023 - 15:53

Ünlü oyuncudan acı haber! Yangında feci şekilde öldüler: Baş sağlığı mesajı yağdı

Binlerce seveni olan ünlü isim acı gününü sosyal medyadan paylaştı. Binlerce baş sağlığı mesajı alan ünlü ismin yakınları feci şekilde hayatlarını kaybetti! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
07 Nisan 2023 - 15:53
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Ünlü oyuncudan acı haber! Yangında feci şekilde öldüler: Baş sağlığı mesajı yağdı
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Sosyal medya üzerinden duyuru yapan ve büyük kitleler tarafından takip edilen ünlü oyuncu yakınlarını kaybetti. Sevenleri acı gününü paylaşırken olayın detayları herkesi daha çok üzdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSMİN ACI GÜNÜ

Sosyal medyadan ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş acı gününü sevenleriyle paylaştı. Aktaş tarafından paylaşılan habere göre Bartın Dallıca Köyü'nde çıkan yangın sonrasında babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını acı şekilde kaybetti. Köyde üç katlı binada çıkan yangını fark eden çevre insanı sağlık ekiplerini ve itfaiyeyi çağırdı. 



Şehsuvar Aktaş'ın Acı Günü

Uzmanların olay yerine gelmesi sonrasında yangın söndürüldü ancak binanın ikinci katında oturan Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Şehsuvar Aktaş'ın acı gününü sevenleri paylaşırken otopsi işlemlerinin yapılması için cenazeler Bartın Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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