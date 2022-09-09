MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 15:40

Ünlü oyuncudan annesine en acı görev

Kocaeli'de evinin bahçesinde ipe hasılı halde bulunan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı. Annesine son görevini yerine getiren Ali Sürmeli, "Annem acılara dayanamadı" dedi. Cenaze törenine katılan Erkan Can ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.

MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 15:40
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Ünlü oyuncudan annesine en acı görev

Dün, ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli (82), çocukları ve bakıcısıyla beraber kaldığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu. Akçe Sürmeli'yi ipe asılı halde bulan bakıcı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık personelleri yaptığı kontrollerde ihtiyar kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Sürmeli yaptığı açıklamada annesinin kolon kanseri olduğunu ve ameliyatlar sonrası acıya dayanamadığını söylemişti.

Bugün Derince Esentepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ali Sürmeli'nin yakın dostu Erkan Can, belediye başkanları ve birden fazla vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akçe Sürmeli gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşmakta güçlük çeken Ali Sürmeli, “Annem acılarına dayanamadı demek ki takdiri ilahi” dedi.

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Haber Editörü
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