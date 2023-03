Ünlü oyuncudan hayranlarını yıkan haber! Evinde hayatını kaybetti!

ÜNLÜ İSİM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU







Film severleri ve film sektöründeki herkesi derinden yaralayan bir kayıp yaşandı. O isim evinde ölü bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Film sever insanların severek takip ettiği ve korku filmleri arasında en çok izlenen Creature from the Black Lagoon filminin oyuncusu Ricou Browning hayatını kaybetti.Yönetmen, aktör ve senarist olan ABD'li ünlü isim 93 yaşında hayata veda etti. Efsaneleşen üç boyutlu siyah beyaz korku filmi olan Creature from the Black Lagoon filminde Gill Man karakterine hayat veren Ricou Browning'in vefat haberi ailesi tarafından paylaşıldı ve Florida bulunan evinde hayata veda ettiği öğrenildi. Efsane korku filminin yanında 1963 senesinde çekilen Flipper dizisinde, 1973 senesinde çekilen Salty filmini yöneten, 1978 senesinde Mr. No Legs yönetmenliğini yapan ve 1959 senesinde Don't Give Up The Ship filminde rol alan başarılı oyuncu hayata 93 yaşında veda etti.