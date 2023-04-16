MEDYA
16 Nisan 2023 - 14:30

Ünlü oyuncudan Kızılcık Şerbeti kararına sert tepki! Açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kızılcık Şerbeti adlı diziye yönelik sert eleştirilerini dile getirdi. Dizinin son bölümü, yayın saati yaklaşmasına rağmen kanal yönetimine yasak bilgisinin geç iletilmesi sebebiyle yayından kaldırıldı. Bu duruma tepki gösteren Yeşilçay, yapılan uygulamayı saçmalık olarak nitelendirdi ve konuya sessiz kalmanın yanlış olduğunu belirtti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın tepkisi...

MEDYA
16 Nisan 2023 - 14:30
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Ünlü oyuncudan Kızılcık Şerbeti kararına sert tepki! Açtı ağzını yumdu gözünü


Kanal yönetimine avukatlar aracılığıyla mail ile iletilen yasak kararının posta yoluyla gönderilmesi istendi, fakat RTÜK söz konusu postayı dizi yayına girdikten sonra gönderdi. Kızılcık Şerbeti dizisi sevenleri, dizinin kaldırıldığını ve yerine İslamofobi konusunu işleyen bir belgeselin yayınlandığını fark ettiler. RTÜK'ün son dakika hamlesi, kanal yönetiminin itiraz hakkını da elinden aldı ve bu uygulama birçok kişiden tepki aldı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay da bu duruma tepki gösterenler arasında yer aldı. Şimdilerde Veda Mektubu adlı dizide izlediğimiz başarılı oyuncu, meslektaşlarının emeğinin böyle heba edilmesine karşı sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Yeşilçay, RTÜK'ün bu tavrına yönelik eleştirilerin yanı sıra, konuyla ilgili tepkinin hemen verilmesi gerektiğini vurgulayarak "Arkadaşlar bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak ne zaman" notuyla bir paylaşımda bulundu.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN TEPKİSİ

TEPKİ



EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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