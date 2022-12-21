MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:48

Ünlü oyuncudan sevenlerine acı haber

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ünlü oyuncu Pakize suda tedavi görüyordu…

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:48
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Ünlü oyuncudan sevenlerine acı haber


Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan aslen yazar olan Pakize Suda uzun zamandır Fethiye de özel bir hastanede ‘akıl geriliği’ teşhisi ile tedavi görüyordu. Her şeyi ve herkesi unutan Pakize Suda gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz hafta beyninde pıhtı atması sebebi ile yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncudan acı haber geldi. Pakize Suda

Yeğeni duyurdu 

Hastalığı sebebiyle her şeyi unutan ünlü oyuncunun vasisi yeğeni olmuştu. Sağlık durumu hakkında sık sık haber veren yeğeni bu sefer acı haberi duyurmak zorunda kaldı. Beyninde pıhtı atması sebebiyle felç geçiren ve yoğun bakıma alınan Pakize Suda bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Vasisi ve yeğeni Dilara Elagözlü teyzesinin acı kaybını ‘Bu sabah kendisini kaybettik. Muğla’ya defnedeceğiz. Hepimizin başı sağolsun.’ Açıklaması ile Pakize Suda’nın acı haberini duyurdu. Pakize Suda



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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