Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan aslen yazar olan Pakize Suda uzun zamandır Fethiye de özel bir hastanede ‘akıl geriliği’ teşhisi ile tedavi görüyordu. Her şeyi ve herkesi unutan Pakize Suda gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz hafta beyninde pıhtı atması sebebi ile yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncudan acı haber geldi.
MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:48
Ünlü oyuncudan sevenlerine acı haber
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ünlü oyuncu Pakize suda tedavi görüyordu…
MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:48
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