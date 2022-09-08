Ünlü oyuncunun annesi evinin bahçesinde ipe asılı halde ölü bulundu

Olay, bu günün erken saatlerinde Derince ilçesi Esentepe Caddesi Çenedağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli (82), bakıcısı ve çocuklarıyla beraber yaşadığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu. Akçe Sürmeli'yi ipe asılı halde bulan bakıcı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık personelleri yaptığı kontrollerde ihtiyar kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sürmeli'nin cenazesi, ölüm sebebinin tam anlamıyla belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.

“Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz”

Acı olayı duyan Ali Sürmeli hemen Kocaeli'ye geldi. Ali Sürmeli, “Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem yalnız değildi, kardeşlerim hep yanında aynı evde yaşıyorlardı. Annemin evde bakıcısı da vardı. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi. Akçe Sürmelinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Derince'de toprağa verilecek.

Mustafa Taşören