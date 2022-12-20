Ünlü oyuncunun aşkı bitti kimi sevindi kimi üzüldü













Sanatçı Şevval Sam’ın yıldızı yükselen oyuncu oğlu Emir Taro Tekin kız arkadaşı ile ayrıldı iddiaları kulislerde dolaşmaya devam ediyor. Başarılı oyunculuğu ve tarzıyla sosyal medyanın ilgi odağı olan Emir Taro uzun süredir birlikte olduğu Sofia Katc ile ayrıldığı haberleri herkes tarafından merak konusu oldu. Rus asıllı kız arkadaşı Sofia Katc ile yaklaşık 6 yıldır birlikteydi.Emir Taco ve uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaş Sofia Katc’ın birlikteleri hayranlarının ilgi odağıydı. Emir Taro’nun kız arkadaşının annesine benzerliği sosyal medyanın dilindeydi. Modellik yapan Sofia Katc için sürekli yurt dışına gidip gelen Emir Taco’nun ayrıldığı iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. Kız arkadaşı yakışıklı oyuncuyu sosyal medya hesabından silerek ayrılık iddialarını güçlendirdi. Emir Taro’nun bazı hayranları bu ayrılığa üzülürken bazıları ise sevindi. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddiaların gerçekliği merak konusu. Taraflardan iddialar hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi.İşte Şevval Sam'a benzerliği çok konuşulan Sofia Katc'ın bazı fotoğrafları.