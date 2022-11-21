MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 12:22

Ünlü oyuncunun estetik isyanı! Herkes birbirine benziyor

Günümüzde estetik yaptıran pek çok kişi yer alırken ünlü oyuncu Nilgün Belgün, estetik yaptıranları uyardı. Yüzünüzde ne kadar oynarsanız o kadar iyi olmuyor diyen Belgün, her şeyim bir dolu olduğunu ve çok yapay durduğunu belirtti. İşte Nilgün Belgün'ün estetik isyanı…

MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 12:22
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Ünlü oyuncunun estetik isyanı! Herkes birbirine benziyor


Dünyada pek çok kişi estetik ameliyatlarına yöneldi. Sosyal medyanın da hayatımızın içerisinde yer alması ile birlikte güzellik algısı değişti. Herkes en güzel olmak isterken estetik operasyonlarda da ciddi bir artış görüldü. Ünlülerin yaptığı estetik ameliyatlarına eleştiren Nilgün Belgün, herkesin birbirine benzediğini söyledi. İşte Nilgün Belgün'ün estetik isyanı…

HERKES AYNI OLDU

Ünlülerin yaptırdığı estetikler nedeni ile birbirine benzediğini söyleyen Nilgün Belgün, kimsenin mimiklerinin olmadığını ifade etti.



Etiler'de görüntülenen sanatçı Nilgün Belgün, Aşk ve Komedi adlı tek kişilik oyununun devam ettiğini vurguladı. Tek kişilik sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getiren Nilgün Belgün, oyunun devam ettiğini ve 10 yılına girdiğinin altını çizdi. Bunun bir başarı olduğunu söyleyen Belgün, ikincisine de hazırlandığını dile getirerek oyunun adını paylaştı. Nilgün Belgün yeni gösterisinin adının ‘Hayat Sen Benimsin' olduğunu aktardı.

Nilgün Belgün

Ünlülerin yüzlerine yaptırdığı estetik operasyonlar hakkında konuşan Nilgün Belgün,“Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri de böyle duruyorum. Hiçbir zaman aşırı bir şey yaptırmak istemem.”dedi. Kendisinin oyuncu olduğunu belirten Belgün, mimik yapması gerektiğini vurguladı. İnsanların yüzü ile ne kadar oynarsa o kadar iyi olmadığını dile getiren Belgün,her şeyin bir dozu olduğunu ve fazlasının çok yapay durduğunu belirtti. Nilgün Belgün,”Herkesin yüzü birbirine benziyor” ifadelerini dile getirdi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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