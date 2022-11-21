Ünlü oyuncunun estetik isyanı! Herkes birbirine benziyor







HERKES AYNI OLDU







Dünyada pek çok kişi estetik ameliyatlarına yöneldi. Sosyal medyanın da hayatımızın içerisinde yer alması ile birlikte güzellik algısı değişti. Herkes en güzel olmak isterken estetik operasyonlarda da ciddi bir artış görüldü. Ünlülerin yaptığı estetik ameliyatlarına eleştiren Nilgün Belgün, herkesin birbirine benzediğini söyledi. İşte Nilgün Belgün'ün estetik isyanı…Ünlülerin yaptırdığı estetikler nedeni ile birbirine benzediğini söyleyen Nilgün Belgün, kimsenin mimiklerinin olmadığını ifade etti.Etiler'de görüntülenen sanatçı Nilgün Belgün, Aşk ve Komedi adlı tek kişilik oyununun devam ettiğini vurguladı. Tek kişilik sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getiren Nilgün Belgün, oyunun devam ettiğini ve 10 yılına girdiğinin altını çizdi. Bunun bir başarı olduğunu söyleyen Belgün, ikincisine de hazırlandığını dile getirerek oyunun adını paylaştı. Nilgün Belgün yeni gösterisinin adının ‘Hayat Sen Benimsin' olduğunu aktardı.Ünlülerin yüzlerine yaptırdığı estetik operasyonlar hakkında konuşan Nilgün Belgün,“Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri de böyle duruyorum. Hiçbir zaman aşırı bir şey yaptırmak istemem.”dedi. Kendisinin oyuncu olduğunu belirten Belgün, mimik yapması gerektiğini vurguladı. İnsanların yüzü ile ne kadar oynarsa o kadar iyi olmadığını dile getiren Belgün,her şeyin bir dozu olduğunu ve fazlasının çok yapay durduğunu belirtti. Nilgün Belgün,”Herkesin yüzü birbirine benziyor” ifadelerini dile getirdi.