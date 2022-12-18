Ünlü oyuncunun estetik itirafı duyanları şaşkınlığa uğrattı







Bir kazanın korkunç sonucu







Adını Feriha Koydum, Cennet Mahallesi ve Elveda Rumeli gibi dizilerde oynayan başarılı ve güzel oyuncu Ceyda Ateş uzun süredir yurtdışında yaşıyordu. Evli ve bir kızı olan güzel oyuncunun özel hayatı ve yaşamı merak konusuydu. Zaman zaman ilgisini çeken projeler için ülkesine gelip giden Ceyda Ateş’in estetik itirafı şaşkınlığa uğrattı.Güzel oyuncu Ceyda Ateş uzun süre burun estetiği yaptırarak istediği görünüme kavuşmuştu. Güzel oyuncu bir dönem rol aldığı dizinin yemeğinde iş arkadaşının yanlışlıkla burnuna çarpması sonucu kırıldığını ifade eden oyuncu. Burnunu tekrar düzeltebilmek için 3 kez ameliyat olmak zorunda kalan güzel oyuncu artık ameliyat olmaktan korktuğunu ifade etti. Hala eskisi gibi olmadığını ancak artık ameliyat olmanın onun için ne kadar zor olduğunu ve korktuğunu anlattı. Anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.