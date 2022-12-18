MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:58

Ünlü oyuncunun estetik itirafı duyanları şaşkınlığa uğrattı

Ünlü oyuncu defalarca ameliyat masasına yatma sebebini anlattı duyanlar şaşkınlığını koruyamadı…

MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ünlü oyuncunun estetik itirafı duyanları şaşkınlığa uğrattı


Adını Feriha Koydum, Cennet Mahallesi ve Elveda Rumeli gibi dizilerde oynayan başarılı ve güzel oyuncu Ceyda Ateş uzun süredir yurtdışında yaşıyordu. Evli ve bir kızı olan güzel oyuncunun özel hayatı ve yaşamı merak konusuydu. Zaman zaman ilgisini çeken projeler için ülkesine gelip giden Ceyda Ateş’in estetik itirafı şaşkınlığa uğrattı.  Ceyda Ateş

Bir kazanın korkunç sonucu 

Güzel oyuncu Ceyda Ateş uzun süre burun estetiği yaptırarak istediği görünüme kavuşmuştu. Güzel oyuncu bir dönem rol aldığı dizinin yemeğinde iş arkadaşının yanlışlıkla burnuna çarpması sonucu kırıldığını ifade eden oyuncu. Burnunu tekrar düzeltebilmek için 3 kez ameliyat olmak zorunda kalan güzel oyuncu artık ameliyat olmaktan korktuğunu ifade etti. Hala eskisi gibi olmadığını ancak artık ameliyat olmanın onun için ne kadar zor olduğunu ve korktuğunu anlattı. Anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Ceyda Ateş



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a kötü haber
Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a kötü haber
Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda gözü üzerinde olacak
Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Moussa Dembele'yi bitirebilirler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Moussa Dembele'yi bitirebilirler
Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak
Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak
Pınar Altuğ’dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt
Pınar Altuğ’dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt
Branco Van den Boomen'den Aslan'a mesaj! Gelmeye sıcak bakıyor
Branco Van den Boomen'den Aslan'a mesaj! Gelmeye sıcak bakıyor
Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar
Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar
Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu. Benfica bir servet isteyecek
Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu. Benfica bir servet isteyecek
Beşiktaş'tan Kayserisporlu Onur Bulut için yeni formül
Beşiktaş'tan Kayserisporlu Onur Bulut için yeni formül
Şevval Sam’dan gençlere taş çıkartan pozlar
Şevval Sam’dan gençlere taş çıkartan pozlar
İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar dedi. AK Parti Sözcüsü isyan etti
İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar dedi. AK Parti Sözcüsü...
Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı
Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı
Dünya Kupası'nda final zamanı! Fransa ve Arjantin arasından üçüncü yıldızı kim kazanacak?
Dünya Kupası'nda final zamanı! Fransa ve Arjantin arasından üçüncü...
Devin Booker yine büyük oynadı, Pelicans potasına 58 sayı bıraktı...
Devin Booker yine büyük oynadı, Pelicans potasına 58 sayı bıraktı...
Abisini kaybeden sanatçıdan büyük sitem
Abisini kaybeden sanatçıdan büyük sitem