Adını Feriha Koydum, Cennet Mahallesi ve Elveda Rumeli gibi dizilerde oynayan başarılı ve güzel oyuncu Ceyda Ateş uzun süredir yurtdışında yaşıyordu. Evli ve bir kızı olan güzel oyuncunun özel hayatı ve yaşamı merak konusuydu. Zaman zaman ilgisini çeken projeler için ülkesine gelip giden Ceyda Ateş’in estetik itirafı şaşkınlığa uğrattı.
MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:58
Ünlü oyuncunun estetik itirafı duyanları şaşkınlığa uğrattı
Ünlü oyuncu defalarca ameliyat masasına yatma sebebini anlattı duyanlar şaşkınlığını koruyamadı…
MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:58
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