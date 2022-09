Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!

Renan Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında?

Yönetmen Filmografisi

Oyuncu Filmografisi

Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, yer aldığı filmlerde bakkallıktan iş adamlığına kadar uçsuz bucaksız rollerde yer alır iken her karakterinde hakkını vermekteydi. Genelde iyi adam rollerinde yer alan isim mizah anlayışı sayesinde seyircinin beğenisi toplamaktadır. Hafızalarda kıvırcık saçlı, oval cam gözlükleri ile kalan Renan Fosforoğlu, Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdı. Sevilen oyuncu herkes tarafından bilinirken oğullarının daha sık ünlü olduğu gerçeği gündeme geldi.Renan Fosforoğlu oğlu Enis Fosforluoğlu 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Baba mesleğine sürmekte olan çocuklardan diğer ise Ferdi Merter'dir. Kızı da tiyatro sanatçısı olan Seren Fosforoğlu'dur. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevli olan kız çocuğu değişik tiyatro toplulukları içinde dizilerde oynadı. Kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar boyunca ünlü isimlerin yetişmesine yardımcı olması da başarısına başarı ekledi. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis ise 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.Ferdi Merter Fosforoğu, kardeşi Enis'ten 9 ay önce yaşamını yitirdi. Ferdi Merter, sinema dünyasının ''Tosun Paşa'' filminde yer alarak şöhreti kazanmıştır.1918 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Renan Fosforoğlu, 1940 yıllarında sanata giriş yaptı. Sayısız filmlerde ve dizilerde rol alan Fosforoğlu'nın karakter uyarlamaları ise günümüzde hala konuşulmaktadır.Lokum Sultan - 1955 Kokulu Film - 1954 Köprüaltı Çocukları - 1953Sözde Kızlar - 1990 Güneş Yine Doğacak - 1989 Acı Yıllar / Lekeli Melek - 1989 Talih Kuşu - 1989 .... Ev sahibi Bombacı - 1988 İnatçı - 1988 Küçük Fahişe - 1988 Nazlı ile Emir - 1988 Öğretmen - 1988 .... Emlakçı Uyanık Gazeteci - 1988 .... Köyü yaşlısı Sevimli Hırsız - 1988 .... Doktor Hafız Yusuf Efendi - 1987 Dökülen Yapraklar - 1987 Gönülden Gönüle - 1987 Kader Utansın - 1987 Sevdiğimi Biliyorsun - 1987 Damga - 1987 .... Doktor Yakışıklı - 1987 .... Aliyenin babası Allah Şahidim Olsun - 1986 Sevda Ateşi - 1986 Ölümünün Ellinci Yılında Mehmet Akif Ersoy - 1986 Hasretim - 1986 Süreyya - 1986 Aşkın Kanunu Yoktur - 1986 Garip - 1986 .... Naci Deli Deli Küpeli - 1986 .... Katip Çıplak Vatandaş - 1985 Satmışım Anasını - 1985 Şendul Şaban - 1985 Kayıp Kızlar - 1984 Aşkım Günahımdır - 1984 Sev Yeter - 1984 Taçsız Kraliçe - 1984 Alev Alev - 1984 Gözlerin Bela Senin - 1984 Yabancı - 1984 Atla Gel Şaban - 1984 .... Niyazinin patronu Ortadirek Şaban - 1984 .... Giyasettin Beyaz Ölüm - 1983 İhtiras Fırtınası - 1983 Zifaf - 1983 Ağla Gözlerim - 1981 Üç Kağıtçı - 1981 .... Ahmet Amca Gerzek Şaban - 1980 Arka Sokaklar - 1980 Yaktın Beni Dünya - 1980 Tanrıya Feryat - 1980 Süpermenler - 1979 Yanmışım - 1979 Yedi Kocalı - 1979 Bal Peteği - 1979 Doyumsuzlar - 1979 Yuvasız Kuşlar - 1979 .... Doktor Korkusuz Korkak - 1979 .... Doktor İnsan Sevince - 1979 Dua - 1979 Taşı Toprağı Altın Şehir - 1978 İyi Aile Çocuğu - 1978 Biyonik Futbolcu - 1978 Petrol Kralları - 1978 .... Usta İster Gül İster Ağla - 1978 Şerefsiz Şeref - 1978 Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı - 1978 Bir Garip Yabancı - 1978 Olmadı Baştan - 1978 Seven Unutmaz - 1978 Zor Oyunu Bozar - 1978 Yüz Numaralı Adam - 1978 .... Müteahhit Yalnız Kalp / Uçurum - 1978 Lekeli Melek - 1978 .... Doktor Ölmeyen Şarkı - 1977 Baskın - 1977 Beyaz Kuş - 1977 Erkeğim - 1977 Kıvrıl Fakat Kırılma - 1976 Tek Başına - 1976 Çeşme - 1976 Aile Şerefi - 1976 .... Fehminin arkadaşı Bu Kutu Başka Kutu - 1976 .... Hayri Mantar Eden Bulur1976 Eksik Etek1976 Beş Dakikada Beşiktaş - 1976 Kayıkçının Küreği - 1976 Çılgın Ama Tatlı - 1976 Sevdalılar - 1976 Yaman Delikanlı - 1976 Atmaca Ali - 1976 Aşk Dediğin Laf Değildir - 1976 .... İbrahim Her Gönülde Bir Aslan Yatar - 1976 Bülbül Ailesi - 1976 Öyle Olsun - 1976 .... Avukat Ateş Böceği - 1975 .... Mahmut Deli Deli Tepeli - 1975 Gariban Şakir - 1975 Baldız - 1975 .... Rıza Ye Beni Mahmut - 1975 Şehvet Kurbanı Şevket - 1975 Plaj Horozu1975 Ah Nerede Vah Nerede - 1975 Bu Baba Başka Baba - 1975 Kutu - 1975 Kuvvet Macunu - 1975 Sefer Seferde1975 Sevgili Halam - 1975 Kader Yolcuları - 1975 Duyun Beni - 1975 Evcilik Oyunu - 1975 Üç Kağıtçılar - 1975 .... Komiser Ayyaş - 1974 Aman Ne Gırgır - 1974 Yatık Emine - 1974 Belalı Serseri - 1974 Erkek Dediğin Böyle Olur - 1974 Önce Vatan - 1974 Yumurcak / Veda - 1974 Uyanık Kardeşler - 1974 Yüreğimde Yare Var - 1974 Şaşkın - 1974 Şenlik Var / Bal Kız - 1974 Yaz Bekarı - 1974 .... Şerminin babası Sahipsizler - 1974 Sabıkalı - 1974 Sığıntı - 1974 .... Bakkal Talat Korkusuzlar - 1974 Balıkçı Osman - 1973 .... Sabri Niyet - 1973 İnsanlık Ölmedikçe - 1973 Zaloğlu Rüstem - 1973 Anadolu Ekspresi - 1973 .... Berber Bataklık Bülbülü - 1973 .... Hacıağa Hazreti Ömer'in Adaleti - 1973 Mahpus - 1973 Sultan Gelin - 1973 .... Sultan Gelinin babası Canım Kardeşim - 1973 .... Lokanta Sahibi Öksüzler - 1973 .... Ayakkabı boyacısı Zambaklar Açarken - 1973 .... Tiyatro müdürü Tatlım - 1973 .... Halil bey Siyah Gelinlik - 1973 Ölüme Koşanlar - 1973 .... Ahmet Namus - 1972 Sezercik Aslan Parçası - 1972 Fatma Bacı - 1972 Sevgili Hocam - 1972 Ölüm Dönemeci1972 Bir Garip Yolcu - 1972 Yağma Hasan'ın Böreği - 1972 Ekmekçi Kadın - 1972 .... Hüseyin Gelinlik Kızlar - 1972 .... Bakkal Hayat Mı Bu - 1972 .... Selmanın babası Sahtekar1972 .... Bakanlık temsilcisi Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino - 1972 Sen Alın Yazımsın - 1972 Afacan Küçük Serseri - 1971 Keloğlan Aramızda - 1971 .... Usta Kavanoz Dipli Dünya - 1971 Aşk Hikayesi - 1971 Bayan Bacak Ve Tabanca Bıçak - 1971 Fakir Kızın Kısmeti - 1971 Üç Arkadaş - 1971 Oyun Bitti - 1971 .... Gazino patronu Herkesin Sevgilisi - 1970 Bütün Aşklar Tatlı Başlar - 1970 Küçük Hanımın Şoförü - 1970 Kader Ayırsa Bile - 1970 .... Halit Fatoş Talihsiz Yavru - 1970 Son Kızgın Adam - 1970 .... Hapishane müdürü Bomba Ahmet - 1970 .... Resepsiyoncu Bülbül Yuvası - 1970 .... Avukat Acı Yalan - 1969 Yaşayan Hatıralar - 1969 Kaldırım Çiçeği - 1969 Aşk Mabudesi - 1969 Yalnız Adam - 1969 Lekeli Melek - 1969 Bana Derler Fosforlu - 1969 .... Rüstem Ağlama Değmez Hayat - 1969 Yumurcak - 1969 Kırmızı Fener Sokağı - 1968 Çingene Güzeli - 1968 Yalan Yıllar - 1968 Kader Ayırsa Bile - 1968 Sabah Yıldızı - 1968 .... Muzaffer Cemile - 1968 Bekar Odası - 1967 Kırbaç Altında - 1967 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - 1967 Gençlik Türküsü - 1967 Paşa Kızı - 1967 Kızılcıklar Oldu Mu - 1967 .... Muhsin Eşrefpaşalı - 1966 Cibali Karakolu - 1966 Suçsuz Firari - 1966 .... Burhan Şeref Kavgası - 1966 Hüseyin Baradan Çekilin Aradan - 1965 Torpido Yılmaz - 1965 Zennube - 1965 .... Hüseyin Taçsız Kral - 1965 .... Metinin babası Bilen Kazanıyor - 1965 .... Kestaneci Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi - 1964 Son Karar - 1964 Avare - 1964 Tophaneli Osman - 1964 Koçero - 1964 Aşka Susayanlar - 1964 .... Hikmet bey Cilalı İbo Kadın Avcısı - 1964 Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda - 1963 Cilalı İbo Perili Köşkte - 1963 Kıyma Bana Güzelim - 1962 İkimize Bir Dünya - 1962 Mor Sevda - 1961 Mahalleye Gelen Gelin - 1961 Şoför Ahmet - 1961 Otobüs Yolcuları - 1961 Nilüfer Orman Çiçeği - 1960 Aşk Hırsızı - 1960 Bir Gelin Gitti - 1960 Kırık Plak - 1959 Abbas Yolcu - 1959 Yalancının Mumu - 1956 Beş Hasta Var - 1956 Curcuna - 1955 Kadın Severse - 1955 Dağları Bekleyen Kız - 1955 Kadının Fendi - 1955 Lokum Sultan - 1955 Kanlı Nigar - 1955 Şarlo İstanbul'da - 1954 Yolculuk Var - 1954 Kokulu Film - 1954 Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar / Oyna Kızım Oyna - 1954 Köprüaltı Çocukları - 1953 Yağma Hasan'ın Böreği - 1953 Kan Kardeşler - 1952 Destan Destan İçinde - 1952 Kara Efe / Zeynep'ın Gözyaşları - 1952 Süt Kuzuları - 1952 Şaban Çingeneler Arasında - 1952 Zoraki Kahraman - 1952 Arzu ile Kamber - 1952 .... Sadi O Adam Kim - 1951 Sürgün - 1951 Lüküs Hayat - 1950 .... Ruhi Ateşten Gömlek - 1950