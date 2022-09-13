MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 13:38

Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Renan Fosforoğlu, rol aldığı sayısız dizi ve filmle gönülleri kazanan isimlerden oldu. 400'den fazla filmde rol alan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere uygunluğu ile dikkat çekmektedir. Usta oyuncunun bilinmeyen gerçeklerinde oğulları yer alırken kendinden de ünlü olan çocukları bakın kim çıktı? İşte, magazin gündemine konu olan Renan Fosforoğlu oğulları haberimizde

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 13:38
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Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!


Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, yer aldığı filmlerde bakkallıktan iş adamlığına kadar uçsuz bucaksız rollerde yer alır iken her karakterinde hakkını vermekteydi. Genelde iyi adam rollerinde yer alan isim mizah anlayışı sayesinde seyircinin beğenisi toplamaktadır. Hafızalarda kıvırcık saçlı, oval cam gözlükleri ile kalan Renan Fosforoğlu, Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdı. Sevilen oyuncu herkes tarafından bilinirken oğullarının daha sık ünlü olduğu gerçeği gündeme geldi.

Enis Fosforoğlu kimdir?



Renan Fosforoğlu oğlu Enis Fosforluoğlu 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Baba mesleğine sürmekte olan çocuklardan diğer ise Ferdi Merter'dir. Kızı da tiyatro sanatçısı olan Seren Fosforoğlu'dur. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevli olan kız çocuğu değişik tiyatro toplulukları içinde dizilerde oynadı. Kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar boyunca ünlü isimlerin yetişmesine yardımcı olması da başarısına başarı ekledi. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis ise 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Ferdi Merter kimdir?

Ferdi Merter Fosforoğu, kardeşi Enis'ten 9 ay önce yaşamını yitirdi. Ferdi Merter, sinema dünyasının ''Tosun Paşa'' filminde yer alarak şöhreti kazanmıştır.

Renan Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında?

1918 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Renan Fosforoğlu, 1940 yıllarında sanata giriş yaptı. Sayısız filmlerde ve dizilerde rol alan Fosforoğlu'nın karakter uyarlamaları ise günümüzde hala konuşulmaktadır.

Yönetmen Filmografisi

Lokum Sultan - 1955

Kokulu Film - 1954

Köprüaltı Çocukları - 1953

Oyuncu Filmografisi

Sözde Kızlar - 1990

Güneş Yine Doğacak - 1989

Acı Yıllar / Lekeli Melek - 1989

Talih Kuşu - 1989 .... Ev sahibi

Bombacı - 1988

İnatçı - 1988

Küçük Fahişe - 1988

Nazlı ile Emir - 1988

Öğretmen - 1988 .... Emlakçı

Uyanık Gazeteci - 1988 .... Köyü yaşlısı

Sevimli Hırsız - 1988 .... Doktor

Hafız Yusuf Efendi - 1987

Dökülen Yapraklar - 1987

Gönülden Gönüle - 1987

Kader Utansın - 1987

Sevdiğimi Biliyorsun - 1987

Damga - 1987 .... Doktor

Yakışıklı - 1987 .... Aliyenin babası

Allah Şahidim Olsun - 1986

Sevda Ateşi - 1986

Ölümünün Ellinci Yılında Mehmet Akif Ersoy - 1986

Hasretim - 1986

Süreyya - 1986

Aşkın Kanunu Yoktur - 1986

Garip - 1986 .... Naci

Deli Deli Küpeli - 1986 .... Katip

Çıplak Vatandaş - 1985

Satmışım Anasını - 1985

Şendul Şaban - 1985

Kayıp Kızlar - 1984

Aşkım Günahımdır - 1984

Sev Yeter - 1984

Taçsız Kraliçe - 1984

Alev Alev - 1984

Gözlerin Bela Senin - 1984

Yabancı - 1984

Atla Gel Şaban - 1984 .... Niyazinin patronu

Ortadirek Şaban - 1984 .... Giyasettin

Beyaz Ölüm - 1983

İhtiras Fırtınası - 1983

Zifaf - 1983

Ağla Gözlerim - 1981

Üç Kağıtçı - 1981 .... Ahmet Amca

Gerzek Şaban - 1980

Arka Sokaklar - 1980

Yaktın Beni Dünya - 1980

Tanrıya Feryat - 1980

Süpermenler - 1979

Yanmışım - 1979

Yedi Kocalı - 1979

Bal Peteği - 1979

Doyumsuzlar - 1979

Yuvasız Kuşlar - 1979 .... Doktor

Korkusuz Korkak - 1979 .... Doktor

İnsan Sevince - 1979

Dua - 1979

Taşı Toprağı Altın Şehir - 1978

İyi Aile Çocuğu - 1978

Biyonik Futbolcu - 1978

Petrol Kralları - 1978 .... Usta

İster Gül İster Ağla - 1978

Şerefsiz Şeref - 1978

Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı - 1978

Bir Garip Yabancı - 1978

Olmadı Baştan - 1978

Seven Unutmaz - 1978

Zor Oyunu Bozar - 1978

Yüz Numaralı Adam - 1978 .... Müteahhit

Yalnız Kalp / Uçurum - 1978

Lekeli Melek - 1978 .... Doktor

Ölmeyen Şarkı - 1977

Baskın - 1977

Beyaz Kuş - 1977

Erkeğim - 1977

Kıvrıl Fakat Kırılma - 1976

Tek Başına - 1976

Çeşme - 1976

Aile Şerefi - 1976 .... Fehminin arkadaşı

Bu Kutu Başka Kutu - 1976 .... Hayri Mantar

Eden Bulur1976

Eksik Etek1976

Beş Dakikada Beşiktaş - 1976

Kayıkçının Küreği - 1976

Çılgın Ama Tatlı - 1976

Sevdalılar - 1976

Yaman Delikanlı - 1976

Atmaca Ali - 1976

Aşk Dediğin Laf Değildir - 1976 .... İbrahim

Her Gönülde Bir Aslan Yatar - 1976

Bülbül Ailesi - 1976

Öyle Olsun - 1976 .... Avukat

Ateş Böceği - 1975 .... Mahmut

Deli Deli Tepeli - 1975

Gariban Şakir - 1975

Baldız - 1975 .... Rıza

Ye Beni Mahmut - 1975

Şehvet Kurbanı Şevket - 1975

Plaj Horozu1975

Ah Nerede Vah Nerede - 1975

Bu Baba Başka Baba - 1975

Kutu - 1975

Kuvvet Macunu - 1975

Sefer Seferde1975

Sevgili Halam - 1975

Kader Yolcuları - 1975

Duyun Beni - 1975

Evcilik Oyunu - 1975

Üç Kağıtçılar - 1975 .... Komiser

Ayyaş - 1974

Aman Ne Gırgır - 1974

Yatık Emine - 1974

Belalı Serseri - 1974

Erkek Dediğin Böyle Olur - 1974

Önce Vatan - 1974

Yumurcak / Veda - 1974

Uyanık Kardeşler - 1974

Yüreğimde Yare Var - 1974

Şaşkın - 1974

Şenlik Var / Bal Kız - 1974

Yaz Bekarı - 1974 .... Şerminin babası

Sahipsizler - 1974

Sabıkalı - 1974

Sığıntı - 1974 .... Bakkal Talat

Korkusuzlar - 1974

Balıkçı Osman - 1973 .... Sabri

Niyet - 1973

İnsanlık Ölmedikçe - 1973

Zaloğlu Rüstem - 1973

Anadolu Ekspresi - 1973 .... Berber

Bataklık Bülbülü - 1973 .... Hacıağa

Hazreti Ömer'in Adaleti - 1973

Mahpus - 1973

Sultan Gelin - 1973 .... Sultan Gelinin babası

Canım Kardeşim - 1973 .... Lokanta Sahibi

Öksüzler - 1973 .... Ayakkabı boyacısı

Zambaklar Açarken - 1973 .... Tiyatro müdürü

Tatlım - 1973 .... Halil bey

Siyah Gelinlik - 1973

Ölüme Koşanlar - 1973 .... Ahmet

Namus - 1972

Sezercik Aslan Parçası - 1972

Fatma Bacı - 1972

Sevgili Hocam - 1972

Ölüm Dönemeci1972

Bir Garip Yolcu - 1972

Yağma Hasan'ın Böreği - 1972

Ekmekçi Kadın - 1972 .... Hüseyin

Gelinlik Kızlar - 1972 .... Bakkal

Hayat Mı Bu - 1972 .... Selmanın babası

Sahtekar1972 .... Bakanlık temsilcisi

Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino - 1972

Sen Alın Yazımsın - 1972

Afacan Küçük Serseri - 1971

Keloğlan Aramızda - 1971 .... Usta

Kavanoz Dipli Dünya - 1971

Aşk Hikayesi - 1971

Bayan Bacak Ve Tabanca Bıçak - 1971

Fakir Kızın Kısmeti - 1971

Üç Arkadaş - 1971

Oyun Bitti - 1971 .... Gazino patronu

Herkesin Sevgilisi - 1970

Bütün Aşklar Tatlı Başlar - 1970

Küçük Hanımın Şoförü - 1970

Kader Ayırsa Bile - 1970 .... Halit

Fatoş Talihsiz Yavru - 1970

Son Kızgın Adam - 1970 .... Hapishane müdürü

Bomba Ahmet - 1970 .... Resepsiyoncu

Bülbül Yuvası - 1970 .... Avukat

Acı Yalan - 1969

Yaşayan Hatıralar - 1969

Kaldırım Çiçeği - 1969

Aşk Mabudesi - 1969

Yalnız Adam - 1969

Lekeli Melek - 1969

Bana Derler Fosforlu - 1969 .... Rüstem

Ağlama Değmez Hayat - 1969

Yumurcak - 1969

Kırmızı Fener Sokağı - 1968

Çingene Güzeli - 1968

Yalan Yıllar - 1968

Kader Ayırsa Bile - 1968

Sabah Yıldızı - 1968 .... Muzaffer

Cemile - 1968

Bekar Odası - 1967

Kırbaç Altında - 1967

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - 1967

Gençlik Türküsü - 1967

Paşa Kızı - 1967

Kızılcıklar Oldu Mu - 1967 .... Muhsin

Eşrefpaşalı - 1966

Cibali Karakolu - 1966

Suçsuz Firari - 1966 .... Burhan

Şeref Kavgası - 1966

Hüseyin Baradan Çekilin Aradan - 1965

Torpido Yılmaz - 1965

Zennube - 1965 .... Hüseyin

Taçsız Kral - 1965 .... Metinin babası

Bilen Kazanıyor - 1965 .... Kestaneci

Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi - 1964

Son Karar - 1964

Avare - 1964

Tophaneli Osman - 1964

Koçero - 1964

Aşka Susayanlar - 1964 .... Hikmet bey

Cilalı İbo Kadın Avcısı - 1964

Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda - 1963

Cilalı İbo Perili Köşkte - 1963

Kıyma Bana Güzelim - 1962

İkimize Bir Dünya - 1962

Mor Sevda - 1961

Mahalleye Gelen Gelin - 1961

Şoför Ahmet - 1961

Otobüs Yolcuları - 1961

Nilüfer Orman Çiçeği - 1960

Aşk Hırsızı - 1960

Bir Gelin Gitti - 1960

Kırık Plak - 1959

Abbas Yolcu - 1959

Yalancının Mumu - 1956

Beş Hasta Var - 1956

Curcuna - 1955

Kadın Severse - 1955

Dağları Bekleyen Kız - 1955

Kadının Fendi - 1955

Lokum Sultan - 1955

Kanlı Nigar - 1955

Şarlo İstanbul'da - 1954

Yolculuk Var - 1954

Kokulu Film - 1954

Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar / Oyna Kızım Oyna - 1954

Köprüaltı Çocukları - 1953

Yağma Hasan'ın Böreği - 1953

Kan Kardeşler - 1952

Destan Destan İçinde - 1952

Kara Efe / Zeynep'ın Gözyaşları - 1952

Süt Kuzuları - 1952

Şaban Çingeneler Arasında - 1952

Zoraki Kahraman - 1952

Arzu ile Kamber - 1952 .... Sadi

O Adam Kim - 1951

Sürgün - 1951

Lüküs Hayat - 1950 .... Ruhi

Ateşten Gömlek - 1950

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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