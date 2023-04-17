Ünlü oyuncuya büyük şok! Eşi suç örgütü lideri çıktı: Apar topar götürüldüler!













Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan suç vakalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan araştırmalarda, Ankara'da faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Bu örgüt, eğlence mekanlarını ele geçirerek işletme sahiplerini sindirmeye çalışıyor ve mekanları kurşunlayarak olay çıkarıyordu. Suç örgütü ayrıca, mekanlardaki vale ve güvenlik işlerini ele geçirmişti ve yıllık 30 milyon lira haksız kazanç sağlıyordu. Örgüt elemanları valelik adı altında araçlara bindikleri müşterilerden para talep ediyor, para vermek istemeyenleri darp ediyor ve araçlardaki değerli eşyaları ve nakit paraları çalıyordu.Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi olarak bilinen Serdar Sertçelik, suç örgütünün yöneticisi olarak belirlendi ve yurt dışına kaçtı. Suç örgütü liderliğini Fethi K. ve Kanber K. yapıyordu. Polis, 38 adrese düzenlediği operasyonda 33 şüpheliyi gözaltına aldı ve Serdar Sertçelik'in de yurt dışına kaçtığını tespit etti. Daha önce dolandırıcılık iddiasıyla aranırken sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak cezaevine gönderilmişti.