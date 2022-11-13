Ünlü pop sanatçısının baterist eşi hayatını kaybetti! En iyi arkadaşımı kaybettim dedi!













Zeliha Sunal, Nazmi Sunal kimdir?

Sanat camiası gece saatlerinde gelen vefat haberiyle yıkıldı. Ünlü sanatçı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile müzisyen eşi Nazmi Sunal’ın vefat ettiğini duyurdu. “ En iyi arkadaşımı kaybettim “ diyen Sunal, eşinin ölümüyle resmen yıkıldı. Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeliha Sunal, yaptığı bir paylaşımla sevenlerini üzdü. Zeliha Sunal, kişisel Instagram hesabı üzerinden “ Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim “ diyerek kendisi gibi müzisyen olan eşinin vefat haberini verdi.Nazmi Sunal’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazesinin Pazar günü ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.TRT İzmir radyosunda “ Çocuk saati “ programı ile kariyerine başlayan Zeliha Sunal, öğretmen okulunda okuduğu sırada kurduğu orkestra ile liseler arası birçok müzik yarışmasına katıldı. Bir süre amatör gruplarda şarkı söyleyen Sunal, profesyonel kariyerine İzmir’de 5 yıl kendi orkestrasıyla birlikte çalışmıştır. 90’lı yılları başında birçok ülke devlet başkanının konuk edildiği organizasyonlarda sahne almıştır. TRT Ankara Radyosu Hafta sonu programında da orkestra solistliği yapmıştır. TRT kanalında yayınlanan Gece Kahvesi adlı programda kendi orkestrası ile çalışmış, TRT İzmit televizyonunun Hafta Sonu adlı programında hem sunucu hem de solistlik yapmıştır. 2009 yılında Flash TV’de bir müzik programı yapmış, 2010 yılında Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan bir şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. Zeliha Sunal’ın özel hayatına ilişkin pek bilgi bulunmaz iken eşi Nazmi Sunal’ın ölümüyle gündem oldu. Baterist olduğu öğrenilen Nazmi Sunal, 12 Kasım 2022 gecesi geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.