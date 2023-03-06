Ünlü profesör o illere dikkat çekti! 1 yılda iki deprem yerle bir edebilir!







ŞÜKRÜ ERSOY DEPREM UYARILARI







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında uzman isimler yaşanabilecek olası depremlerle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un deprem açıklamaları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Prof. Dr. Şükrü Ersoy Bezmiâlem Uluslararası Afet Hemşireliği Sempozyumu'nda deprem ile ilgili uyarılarda bulundu. Ersoy, Doğu Marmara bölgesinin tehlikeli olduğunu, Çınarcık ve Tuzla açıklarında tsunami tehlikesi ve denizaltı heyelanları yaşanma riskleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şu şekilde; 'Marmara kıyılarını kendimiz kazdık. Eğer burada deprem olursa ne kadar yükseklikte olur, ne tarafa gider gibi düşünülecek bir sürü senaryo var. Bu yüzden İstanbul çevresinde birçok tehlike bulunuyor. Deprem olduğunda tsunami olursa insanlara ulaşma süresü 5-30 dakika arasında değişir.Bu süre bir şeyler yapmak açısından çok kötü değil. Birileri çıkıp 6.5'i geçmez diyor. Böyle olursa vebalini ödeyebilecek misin? En kötüyü düşünüp hareket etmek gerekiyor. Tarih içinde İstanbul çevresinde 1 sene içinde 2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir, böyle bir kapasite var. Belki bir, belki iki parça, belki tek parça ama burası kırılacak. En küçük kırılma 40 kilometre aşağıda olsa bile 7.2 büyüklükte deprem olacak, az değil. 2019 senesinde 5.8 deprem olduğu zaman yaşananları gördük. Ulaşım tıkandı, haberleşme durdu. O yaşanan büyük depremin küçük provası olarak yaşandı. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Buralar gerilimdi, bu gerilimler deprem olarak bizim karşımıza çıkacak. Bu çukur yamaçlarında çamur var. Eğer o çamurlar deprem sebebiyle silkelenirse denizaltı heyelanı yaşanır. Daha önce yaşanmı mı? Evet yaşanmış. Geçmişte olmuş. Bu yüzden tehlike yeri Doğu Marmara. Çınarcık ve Tuzla açığında tsunami olmasını etkileyecek şartlar var. Denizaltı heyelanı olabilecek yerler de bu bölgelerde daha fazla. Tsunami kuzeye doğru 4 metre, güneye doğru 6 metre gerçekleşebilir gibi simülasyonlar bile var. Tsunami için cepheden gelmek değil bazen burunlara çarpıp açı değiştirme durumları da yaşanabilir. Örneğin Sarayburnu'nda olacak dalgalar döner ve Eyüp'e gidebilir, Boğaz'a girebilir. Tsunaminin böyle etkileri de var. Ama deprem anında tsunami yaşanma riski 3 depremde 1 olarak bilinir.'