Ünlü profesörden tir tir titreten açıklama! 35 saniyede yerle bir olabilir: O bölgeye dikkat çekti!







35 SANİYEDE HER YER YERLE BİR OLUR







İMAR HAKKI HERYERDE

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Manisa Turgutlu için uyarılarda bulunurken bölgede 7 şiddetinde ki depremin 35 saniye sürecek bir deprem beklendiğini belirtirken aşağı yukarı devam edecek olan 35 saniyeli deprem için uyarıl peş peşe geldi. Ercan, yaşanabilecek bu duruma karşılık olarak düzenlenen toplantı sonrasında açıklamalar yapıldı.Ercan, Turgutlu'da en çok 7 şiddetinde bir deprem olmasıyla beraber 35 saniye süreceği beklentisinin olacağı bilgisi verildi. Turgutlu'daki evlerin çatıları var ve bu fazlasıyla önemli bir durum ifadeleri kullanılırken şehirde yapı temel derinliği 80 cm ile 1 metre arasında yapılan görüldü. Bu intihar evler, bu binaların bir an önce saptanması üzerinden büyük sarsıntıların ne kadar uzarsa yıkımın da o kadar fazla olacağı belirtildi.Deprem dünya coğrafyasının gerçeği olurken insanoğlu da depremden ders almamış olurken Ercan, 6 Şubat depremi olduktan sonra yaralar sarılmaya başlandı. Depremden sonra hemen meclis toplanırken bir deprem komisyonu kurulduğu belirtildi. Çok hızlı adımlar atılırken tedbirler için önemler alınırken ruhsat verirken dikkatli olunması gerektiği bilgisi verildi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hocamızı davet ettik. El birliğiyle depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü bilerek bu süreci birlikte yaşayacağız ifadeleri kullanıldı.