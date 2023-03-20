Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Manisa Turgutlu için uyarılarda bulunurken bölgede 7 şiddetinde ki depremin 35 saniye sürecek bir deprem beklendiğini belirtirken aşağı yukarı devam edecek olan 35 saniyeli deprem için uyarıl peş peşe geldi. Ercan, yaşanabilecek bu duruma karşılık olarak düzenlenen toplantı sonrasında açıklamalar yapıldı.
YAŞAM
20 Mart 2023 - 11:15
Ünlü profesörden tir tir titreten açıklama! 35 saniyede yerle bir olabilir: O bölgeye dikkat çekti!
Son dönemlerin gündeminde olan depremle beraber deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tehlikeli yerler için uyarılarda bulundu. 35 saniyede yerle bir olacak risklerin altı çizildi.
YAŞAM
20 Mart 2023 - 11:15