Ünlü profesörden uykuları kaçıran deprem tahmini! O bölgede 10 kez 6.7'lik deprem olacak!







PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN DEPREM AÇIKLAMALARI







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında uzman isimler deprem bölgesindeki iller için ne söylüyor? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın deprem açıklamaları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yüksek Jeofizik Mühendisi olarak görev yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem felaketi ile ilgili Karabük ilinde düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu. Ercan öncesinde Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse şu açıklamaları yaptı; 'Devletimiz ve ilgili kurumlar tarafından tedbirlerin alınması gerekli. Yakın zamanda yaşadığımız 2 büyük deprem felaketi sonrasında beklenen Marmara depreminin önemsenmesi ve şehirlerin depreme dayanıklı hale gelmesi gerekiyor. Deprem riski ile ilgili yapılan deprem tahminlerine ve bilimsel çalışmalara önem verilmesi ve uzun vadede afet yönetimi ile ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Yerleşim yerlerinde deprem riskinin belirlenmesi ve araştırmalar yapılması gerekiyor.' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise deprem ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Malatya'da yaşanan artçı bir depremdi. O bölgede yapılan kırık araştırmasında bir depreme rastlamadım. Yüzeyde kırık olmayabilir ama kesinlikle kırılma vardır. Hesaplarımıza göre kırıklar 3 veya 4 kilometre. Artçı depremler daha da artacak. 6.7 büyüklüğünde 15-20 tane artçı deprem yaşanabilir ve bu durum üç dört ay içinde veya sene içinde olabilecek. Orta hasarlı binalar ağır hasarlı olacak, ağır hasarlı binalar yıkılacak.Yapılması gereken ilk iş enkazlar kaldırılmadan önce orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların yıkılması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde olan 6.4'lük deprem sonrasında 1 vatandaş ölüp 100 kişi yaralandı. Ülke ekonomisi zaten kötüydü, sıkıntı iyice arttı. Bu durumda çaresiz ve umutsuz olmamak gerekiyor. Bilim insanlar, sosyologlar, psikologlar ile birlikte iş birliği yaparak çözüm bulunması gerekiyor. Ülkede bütün insanların psikolojisi bozuldu. Bazen ben bile duygularıma yenik düşüyorum, ağlıyorum. Biz insanız, duygusal yaratıklarız. Ben siyasetçi ve devlet adamı değilim ama bir vatandaş olarak üretimin derhal artması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar fabrika açmak, sahip olmak, maden yataklarının üretimi ve para kazanımı gerekiyor. Deprem bölgesindeki evler nasıl yapılacak? Para kazanılması lazım. Bunun için de bir şeyler üretilmesi ve satılması gerekiyor. Orada kim bilir ne kadar koyun, keçi, inek kaybı yaşandı. Bunlar daha bilinmiyor bile. Devlet yöneten kişi ben olsaydım o bölgedeki köylülere 10 tane inek verirdim. Çünkü süt üretimi lazım. Süt litresi 25 TL'den satılıyor. Böyle devam ederse 50-60 TL'ye alacağız. 1 kg yoğurt belki 80 TL olacak. Domates şu an 20 TL ise belki 40-50 TL olacak. Bunlar 5-6 ay içinde yaşanacak. Ekonomist değilim ama bunları görmek için ekonomist ya da ziraat mühendisi olmaya gerek yok. Yapmamız gereken o bölgedeki göçün durdurulması. 2 milyon kişi bu bölgeden göçtü. O bölge nüfusu 13.5 milyondu, 2 milyon göçtüyse 9 buçuk milyon vatandaş kaldı. Bu göçün durdurulması gerekiyor. Çiftçi, ekici vatandaş oradan göçerse bu işleri kim yapacak? Ülkenin duyarlı bir bölgesi bu bölge. Birçok sığınmacı da var. Onlar da göçerse onların yerine yerleşim olacak. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa illeri duyarlı iller. Hiçbirimizin işi kolay değil.'