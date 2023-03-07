Ünlü proseför depreme karşı en güvenli evleri sıraladı: Bu özellik yoksa önünden bile geçmeyin!







JEOFİZİK YÜKSEK MÜHENDİSİ PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN AÇIKLADI. İŞTE DEPREME KARŞI EN GÜVENLİ EVLER..









Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depreme karşı en güvenli evlerin Safranbolu'da bulunan, temeli anakayaya oturan, altı taş, üzeri ağaç çatkılı ve sağlıklı yapılan yaşam evleri olduğunu belirtti. Ercan, Safranbolu'da hiçbir evin depremde yıkılmadığını ifade etti.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son deprem sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin artık 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğu Kahramanmaraş depremi öncesine göre daha güvenli hale geldiğini belirtti. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan insanlara, kentlerini, iş yerlerini ve işlerini terk etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.