Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye öyle bir soru geldi ki! Günde 3 kez ilişkiye girmek... Aldığı yanıt karşısında şaşkına döndü













FOX kanalında izleyicilerin karşısında yer alan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programının yayından kaldırılmasının ardından sosyal ağlarda kendisine gelen soru ve itirafları yanıtlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye yöneltilen sorular şok ediyor.Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamayı sürdürüyor. Özel hayatıyla ilgili takipçilerinin sorularına cevap veren Ezmeci, yine ses getirecek bir paylaşıma imza attı.Kitaplarındaki tavsiyeleriyle tanınan Ezmeci, son dönemde sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşarak popülerlik kazanmayı başardı. Kadın takipçilerden gelen itiraflar ve sorular kafa karışıklığı yaratırken, " Bu kadar da olmaz" yorumlarını yapmadan edemiyor çoğu kişi. İşte Ezmeci'ye gelen sorular ve verdiği yanıtlar...Esra Ezmeci, "Annem eskort bunu hayatımdaki ciddi ilişkim olan adama söylemeli miyim? Korkuyorum gitmesinden" sorusuna "Bu sizin özeliniz. Gerçekten çok köklü bir ilişkiniz olmadan bunu söylemeyin" yanıtını verdi..."İlişkiye girmek faydalı mı zararlı mı. Günde 3 defa ilişkiye girmek zararlı mıdır?" sorusunu soran bir kişiyeyse Esra Ezmeci, "Zararlı ya da faydalı demek doğru olmaz. İkiniz de bu ilişkideki dinamikten mutluysanız zararı olmaz. Önemli olan iki tarafın da ortak keyif alması" dedi.