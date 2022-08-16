Aslen Kayseri'li olan ünlü sanatçı Metin Işık, bier aileye Silahlı Saldırı yapması nedeniyle gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Kayseri merkeze bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde daha öncesinden aralarında husumet olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine ünlü sanatçı Metin Işık, evden aldığı tüfeğiyle aileye ateş açmaya başladı.
GÜNDEM
16 Ağustos 2022 - 00:07
Ünlü sanatçı Metin Işık'tan husumetli olduğu aileye kurşun yağmuru!
Ünlü sanatçı Metin Işık, Kayseri'de aralarında husumet bulunan aileye kurşun yağdırdı. Olayda 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, Metin Işık, polis tarafından gözaltına alındı.
GÜNDEM
16 Ağustos 2022 - 00:07