Ünlü sanatçıdan kötü haber







Bugün yarın geçer diyordum







Ünlü sanatçı Emel Sayın kötü haberi sevenleri ile paylaştı. Rahatsızlandığı için hastaneye giden Emel Sayın’ın covid testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.Ünlü sanatçı Emel Sayın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Kendini iyi hissetmediği için hastaneye giden Emel Sayın yapılan testler sonucu covid olduğunu öğrendi. Bu durumu takipçilerine şu sözler ile aktardı :’Sevgili dostlarım bir kaç gündür kendimi iyi hissetmiyordum ha geçti ha geçecek diye beklerken olmadı. Ağrılarım sebebiyle hastaneye gittim. Yaptırdığım testler sonucu covid testim pozitif çıktı. Sağlıklı günlerde görüşelim. Sevgiler..’ Yazılı paylaşımıyla konserlerinin bir süreliğine iptal edildiğini duyurdu. Ünlü sanatçıya destek mesajı yağdı.