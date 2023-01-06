MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 15:52

Ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı trafikten men edildi

Ünlü şarkıcı alkollü olarak direksiyona geçti yetmedi polisler ile tartıştı...

MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 15:52
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Ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı trafikten men edildi


Ünlü şarkıcı Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte geçtiğimiz akşam eğlenmeye çıkmıştı. Alkol almış olmasına rağmen direksiyon başına geçen ünlü şarkıcı evine dönerken polis çevirmesine takıldı. Ünlü şarkıcının çevirmeye girince trafikten sorumlu polis memurlarıyla tartıştığı iddia edildi. Berkay ve Özlem Ada Şahin

Men edildi



Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi eski model Özlem Ada Şahin'in iki kızı bulunuyor. Geçtiğimiz gece eğlenmek için dışarıya çıkmıştı. Gece sonu alkol almış olan şarkıcı Berkay Şahin direksiyon başına geçti. Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu sabah programı Söylemezsem Olmaz'a göre evlerine dönerken Maslak yolu üzerinde çevirmeye giren şarkıcının polislerle tartıştığı iddia edildi. Alkollü olduğu belirlenen şarkıcının ehliyetine el konundu. Eşi ile beraber aracı orada bırakarak gittikleri iddia edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmış olan Berkay Şahin :’ Alkollü araç kullanmak yanlış. Hatalıydım ama kısa mesafe kulandım.’ Diyerek açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten uzaklaştırılma cezası aldı. Berkay ve Özlem Ada Şahin

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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