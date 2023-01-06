Ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı trafikten men edildi













Ünlü şarkıcı Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte geçtiğimiz akşam eğlenmeye çıkmıştı. Alkol almış olmasına rağmen direksiyon başına geçen ünlü şarkıcı evine dönerken polis çevirmesine takıldı. Ünlü şarkıcının çevirmeye girince trafikten sorumlu polis memurlarıyla tartıştığı iddia edildi.Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi eski model Özlem Ada Şahin'in iki kızı bulunuyor. Geçtiğimiz gece eğlenmek için dışarıya çıkmıştı. Gece sonu alkol almış olan şarkıcı Berkay Şahin direksiyon başına geçti. Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu sabah programı Söylemezsem Olmaz'a göre evlerine dönerken Maslak yolu üzerinde çevirmeye giren şarkıcının polislerle tartıştığı iddia edildi. Alkollü olduğu belirlenen şarkıcının ehliyetine el konundu. Eşi ile beraber aracı orada bırakarak gittikleri iddia edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmış olan Berkay Şahin :’ Alkollü araç kullanmak yanlış. Hatalıydım ama kısa mesafe kulandım.’ Diyerek açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten uzaklaştırılma cezası aldı.