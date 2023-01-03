Şarkıcı ve manken Tuğba Özay geçtiğimiz gün acı bir kayıp yaşamıştı. Ödüllü ders kitabı yazarı ve şair babası İlhan Özay’ı toprağa veren Tuğba Özay babasını yalnız bırakamadı. Koah hastalığı ile mücadele eden İlhan Özay nefes darlığına bağlı yaşamını yitirmişti. Babasını Karacaahmet mezarlığında toprağa veren Tuğba Özay babasının mezarından ayrılamadı.
MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:35
Ünlü şarkıcı babasının mezarında sabahladı
Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü şarkıcı Tuğba Özay babasının mezarında sabahladı…
MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:35
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