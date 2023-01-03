Ünlü şarkıcı babasının mezarında sabahladı







Duygusal paylaşım







Şarkıcı ve manken Tuğba Özay geçtiğimiz gün acı bir kayıp yaşamıştı. Ödüllü ders kitabı yazarı ve şair babası İlhan Özay’ı toprağa veren Tuğba Özay babasını yalnız bırakamadı. Koah hastalığı ile mücadele eden İlhan Özay nefes darlığına bağlı yaşamını yitirmişti. Babasını Karacaahmet mezarlığında toprağa veren Tuğba Özay babasının mezarından ayrılamadı.Babasını kaybetmenin ardından yaptığı açıklama ile yürekleri burkan Tuğba Özay :’Yeni yılda hediyesi bu olmamalıydı. Sahnenin ardından Ankara’ya gidecektim. Benden saklamışlar. İstanbul’dan Marmaris’e giderken haberleri varmış, söylememişler.’ Diyerek haberi konserden sonra aldığını söyleyen şarkıcı Özay babasını toprağa koyduktan sonrada yanından ayrılamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acısını paylaşan ünlü şarkıcıyı dostları ve sevenleri destek mesajları yağdırdı. İşte Tuğba Özay’ın yaptığı o paylaşımlar ve duygusal vedası.