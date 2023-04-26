





ÖZLEM ADA ŞAHİN'İN SAATİ DUDAK UÇUKLATTI







Ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in Saati Pes Artık Dedirtti! Ünlü pop şarkıcısı olan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in kolundaki saatin fiyatı nedeniyle son günlerde epey konuşuluyordu. Eleştirilerin yanı sıra pek çok konu da uyarılarda bulunulan isime bir tepki ünlü opera sanatçısından geldi. İkinci sayfa magazin programına konuşan Şahin'in saatinin fiyatı açıklandı. O şok edici fiyat nedeniyle programda konuşulan isim ile alakalı sosyal medya üzerinden binlerce eleştiri aldı. Peki Şahin'in bu kadar eleştirilmesine neden olan şey neydi. Saatinin fiyatı ne kadar? Berkay bu parayı nasıl buluyor? İşte detaylar...Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2016 senesinde evlendiği Özlem Ada Şahin'in pahalı hayatı ile tüm dikkatleri üzerine çekmekteydi. Kimi zaman eleştirilerin hedefi olan isim ile alakalı her gün yeni bir iddia ortaya atılıyordu. Lüks seçimler ve takıları nedeniyle göz önünde bulundurulan isim yeni saatinin fiyatı olay oldu. Saatin 960 bin TL olduğu açıklanırken. Opera sanatçısı olan Hakan Aysev bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında: "İnsanlar pazarda çürük domates alırken, bilmem kaç milyonluk arabanı, saatini göstermek bence görgüsüzlüğe giriyor" diye açıklamalarda bulundu. Kısa sürede Aysev'in bu paylaşımı ilgi gördü. Bu açıklaması ile alkış alan isme pek çok kişi destek verdi. İnsanların zor geçindiği bu dönemde