MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 13:11

Ünlü şarkıcı cinayet işledi! Eski sevgilisini öldürüp ormana atmış: Kim olduğunu duyunca aklınız duracak!

Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürdü. Sandalye ile başına vurarak öldüren kadının cinayeti pes artık dedirtti. Çiftçi'yi sosyal medya hesaplarıyla iletişime girerek buldular. Cinayeti itiraf etti. Babası da yardım etmiş. Tüm ayrıntılar birazdan...

MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 13:11
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Ünlü şarkıcı cinayet işledi! Eski sevgilisini öldürüp ormana atmış: Kim olduğunu duyunca aklınız duracak!
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Ünlü şarkıcı cinayet işledi! Eski sevgilisini öldürüp ormana atmış: Kim olduğunu duyunca aklınız duracak! Bu habere inanmayacaksınız. Şok şok şok. İşte detaylar...

Seçil Çiftçi



Ünlü şarkıcının böyle bir cinayeti neden işlediği ise tam olarak bilinmiyor. Birtakım iddialar var. Cinayeti itiraf etti. Nasıl yakalandı. Tüm ayrıntılar ile haberimizde olacak.

Türkiye'de gün geçmiyor ki bir tuhaf olay daha yaşanmasın. Bu seferki cinayet olayı biraz değişik. Zira bu seferki isim ünlü model ve şarkıcı. Kimse ihtimal dahi vermedi. Bunu genç bir kadının yapmasına kimse inanamadı. Babasını yardıma çağırmış. İşte olayın tüm sıcaklığı ile anları...

ormanlık alan

ÜNLÜ ŞARKICI SEÇİL ÇİFTÇİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürdü. Sandalye ile başına vurarak öldüren kadının cinayeti pes artık dedirtti. Çiftçi'yi sosyal medya hesaplarıyla iletişime girerek buldular. Cinayeti itiraf etti. Babası da yardım etmiş. Tüm ayrıntılar birazdan...

Seçil Çiftçi

Ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Erkek cesedin kim olduğu tespit edilirken cinayeti kimin neden işlediği araştırılıyordu. Neden ortaya çıktı. 

Seçil Çiftçi

Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, sevgilisi Semih Sevgi’yi öldürdü. Eski sevgilisi Sevgi barışmak istiyordu, Çiftçi ise bu barışma teklifini reddediyordu. Kanal D de yayınlanan habere göre en son barışmak için Semih Sevgi tekrar genç şarkıcı kadının evine geldi. Bir süre sonra konuşma tartışmaya döndü. Kadın elindeki sert cismi Semih'in kafasına vurdu. Semih Sevgi hayatını olay anında kaybetti. Paniğe kapılan kadın babasını aradı, yardım istedi. Baba yardıma geldi ve kızı ile birlikte cesedin ellerini ve ayaklarını bağlayarak ormanlık alana götürüp bıraktı.

Seçil Çiftçi

CESEDİ MANTAR TOPLAYANLAR BULDU

Semih Sevgi'nin cesedini mantar toplayan bir aile buldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri hemen araştırmalara başladılar. Olay yeri inceleme ekibi parmak izi incelemesi yaparak tespitlerde bulundu. Cesedin Semih Sevgi'ye ait olduğu ortaya çıktı. 

Öldürülen gencin Tokat'da yaşadığı, ailesi tarafında haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunulduğu da kayda geçildi. 

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İpek Kaba
İpek Kaba
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