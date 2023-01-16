Ünlü şarkıcı cinayet işledi! Eski sevgilisini öldürüp ormana atmış: Kim olduğunu duyunca aklınız duracak! Bu habere inanmayacaksınız. Şok şok şok. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcının böyle bir cinayeti neden işlediği ise tam olarak bilinmiyor. Birtakım iddialar var. Cinayeti itiraf etti. Nasıl yakalandı. Tüm ayrıntılar ile haberimizde olacak. Türkiye'de gün geçmiyor ki bir tuhaf olay daha yaşanmasın. Bu seferki cinayet olayı biraz değişik. Zira bu seferki isim ünlü model ve şarkıcı. Kimse ihtimal dahi vermedi. Bunu genç bir kadının yapmasına kimse inanamadı. Babasını yardıma çağırmış. İşte olayın tüm sıcaklığı ile anları...
ÜNLÜ ŞARKICI SEÇİL ÇİFTÇİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜŞarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürdü. Sandalye ile başına vurarak öldüren kadının cinayeti pes artık dedirtti. Çiftçi'yi sosyal medya hesaplarıyla iletişime girerek buldular. Cinayeti itiraf etti. Babası da yardım etmiş. Tüm ayrıntılar birazdan...
Ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Erkek cesedin kim olduğu tespit edilirken cinayeti kimin neden işlediği araştırılıyordu. Neden ortaya çıktı.
Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, sevgilisi Semih Sevgi’yi öldürdü. Eski sevgilisi Sevgi barışmak istiyordu, Çiftçi ise bu barışma teklifini reddediyordu. Kanal D de yayınlanan habere göre en son barışmak için Semih Sevgi tekrar genç şarkıcı kadının evine geldi. Bir süre sonra konuşma tartışmaya döndü. Kadın elindeki sert cismi Semih'in kafasına vurdu. Semih Sevgi hayatını olay anında kaybetti. Paniğe kapılan kadın babasını aradı, yardım istedi. Baba yardıma geldi ve kızı ile birlikte cesedin ellerini ve ayaklarını bağlayarak ormanlık alana götürüp bıraktı.