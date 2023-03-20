Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den üzen haber! Yatağından paylaştı 'İlk kez oldu': Arkadaşlarından mesaj yağdı!

Deniz Seki sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerini endişelendiren haberi paylaştı. Şarkıcıya destek mesajları yağdı! Peki hastalığı nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DENİZ SEKİ SEVENLERİNİ KORKUTTUDeniz Seki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Deniz Seki yatağında paylaştığı fotoğrafına koronavirüs bittikten sonra covid olduğu açıklamasını yazdı. Seki, yaptığı paylaşımda karantinada üçüncü günü olduğunu, kendini daha iyi hissettiğini, bu mikrobun bitmediğini, çok halsiz olduğunu ve herkese sevgiler dilediğini belirten bir paylaşım yaptı. Aynı zamanda Deniz Seki ilk kez covid olduğunu da belirtti.
Deniz Seki'nin hastalığını paylaştığı fotoğrafına Pınar Altuğ, Gonca Vuslateri, Demet Şener, Esra Ceyhan gibi birçok ünlü isimden geçmiş olsun mesajı yağdı. Deniz Seki son dönemlerde verdiği kilolarla gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte sahne alan Deniz Seki güzel sesiyle sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Aynı zamanda Deniz Seki fotoğraflarına yaptığı fazla filtrelerle de gündemden düşmüyor. Belediye konserinde yaptığı shoplarla konuşulan Deniz Seki birçok sosyal medya kullanıcısında bu kadar shop yapmanın abartılı olduğu ile ilgili binlerce yorum aldı.