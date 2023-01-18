Ünlü şarkıcı Elif Karlı hayatının şokunu yaşadı! Uzun süredir cezaevindeydi: Acı haber tez ulaştı! Nedeni yürekleri dağladı. 30 yıllık hayat arkadaşını cezaevinde kaybetti. Elif Karlı uzun yıllardır evli olduğu eşini kaybetti. Haberi sabaha karşı alan Elif Karlı'nın çok üzgün olduğu belirtildi. İşte detaylar...
ELİF KARLI'NIN EN ACI GÜNÜElif Karlı eşi Cengiz Karlı'yı cezaevinde kaybetti. Ölüm haberini sabah 4 sıralarında aldı. Yıkıldı. En son geçtiğimiz salı gününde eşiyle konuştuğunu, sesinin çok iyi olduğunu söylemişti. Sabaha karşı gelen haberle sarsıldı. Eşi Cengiz Karlı kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Eşinin sesini en son duyduğun çok iyi olduğunu, herşeyin çok daha iyi olacağını kendisine söylediğini belirtti. 6 aydır cezaevinde olan Cengiz Karlı'nın cezaevine girme sebebi ise Sarmallar adlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyon. Eşinin kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Elif Karlı, bu nedenle mahkemeden ev hapsi talep ettiklerini belirtmişti. Daha sonuç çıkmadan bu üzücü haberi aldıklarını belirten Karlı, çok üzgün olduğunu belirtti. Eşinin 2009 yılında kalpten bir ameliyat geçirdiğini ve rahatsızlığı olduğunu belirtti. Kalp rahatsızlığının dışında böbrek yetmezliği, bacak stendi, şeker gibi rahatsızlıklarının da olduğunu söyledi. Cezaevi koşullarının onun sağlığı için olumsuz olabileceğini bu nedenle ev hapsi talep ettiklerini ancak dava sonuçlanmadan, talebe karar çıkmadan eşinin vefat ettiğini söyledi. Bir çok magazin programında sabah saatlerinde habere yer verildi. Fakat Elif Karlı çok üzgün olduğu için telefon ile konuşmak istemedi. Sanat dünyasının da tanıdığı Cengiz Karlı'ya karşı sevenleri üzüntülerini dile getirdi. Oldukça babacan ve sevecen tarzıyla bilinen Cengiz Karlı, çevresinde sevilen biriymiş.