MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 19:42

Ünlü şarkıcı Gülşen'e üzücü haber! Gülşen için istenen ceza belli oldu...

Şarkıcı Gülşen'e üzücü haber geldi. Gülşen, hapis cezasıyla karşı karşıya. İmam Hatipliler hakkında “sapık” dediğinden dolayı hapse atılan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı ve cezası daha sonra ev hapsine çevrildi. Ünlü sanatçı hakkında verilen ceza netlik kazandı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 19:42
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Ünlü şarkıcı Gülşen'e üzücü haber! Gülşen için istenen ceza belli oldu...


Şarkıcı Gülşen'e üzücü haber geldi. Gülşen, hapis cezasıyla karşı karşıya. 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği bir konserde İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yaptığı sözlerden dolayı tutuklanan Gülşen Çolakoğlu hakkında soruşturma sona erdi. 

Savcılık, Gülşen Çolakoğlu'na 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede 702 kişi ve kuruluş davacı olarak yer aldı.



gülşen

Ne Olmuştu?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de vermiş olduğu bir konser esnasında, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullanmıştı. 

Yapmış olduğu bu konuşma sonrasında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında 24 Ağustos 2022 gecesi İmam Hatip lisesi öğrencilerine yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda şarkıcı 25 Ağustos günü polis tarafından tutuklanarak İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Basın Suç Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Çolakoğlu, tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Çolakoğlu, İstanbul Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği tarafından tutuklandı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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